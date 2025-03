Felle Ocon slaat terug na kritiek: "Dat is bullshit!"

Esteban Ocon begint dit jaar aan een nieuw hoofdstuk in zijn Formule 1-carrière. De Fransman staat nu onder contract bij Haas, waar hij zich wil herstellen na een lastig jaar bij Alpine. Ocon kijkt terug op zijn tegenvallende laatste jaar in Franse dienst, en hij kan zich niet vinden in alle kritiek.

Ocon zorgde vorig jaar bij Alpine voor meerdere controversiële momenten. In Monaco zorgde hij voor veel woede bij zijn team, toen hij tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aanreed. Ocon viel uit, en toenmalig teambaas Bruno Famin was witheet. De woede bij Alpine was zo groot, dat er serieus werd nagedacht over een schorsing. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar Ocon verliet wel het team. Nu begint hij met een frisse blik aan het nieuwe seizoen bij Haas.

Monaco

Voordat het nieuwe seizoen van start gaat, kijkt Ocon nog eventjes terug op het oude seizoen. In een interview met Motorsport.com stelt hij dat veel dingen werden aangedikt: "Monaco gebeurde, maar het heeft het team niets gekost. Ik heb mijn hand opgestoken. Ik had ook graag gezien dat dingen anders waren gegaan, zeker. Maar goed, we doen elke keer ons best. En ik denk dat we het maximale uit de auto hebben gehaald tijdens de afgelopen twee seizoenen."

Crashen met teamgenoten

Ook de verhalen over dat hij voor veel problemen zorgt met zijn teamgenoten, slaan volgens Ocon nergens op. Hij reageert fel: "Zodra er ergens een headline is, springen mensen er bovenop. Maar ja, wat kan ik zeggen? Ik denk dat we vanuit mijn perspectief deden wat we moesten doen, en dat we de kansen hebben gepakt zodra ze zich voordeden. We hebben altijd goed samengewerkt. Dat was zo met Pierre, met Fernando en met Daniel. We hebben ook goed samengewerkt met Checo. We hebben alles bereikt. Voor mij is dat het belangrijkste. Ik ben geen gast die hier is om te crashen met zijn teamgenoot. Dat is bullshit."