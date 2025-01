Belangrijke Haas-engineer stapt over naar Aston Martin

Het team van Haas heeft afscheid genomen van een belangrijke engineer. Het lijkt er namelijk sterk op dat race-engineer Gary Gannon het team heeft verlaten. Hij heeft de overstap gemaakt naar Aston Martin, al is het nog niet helemaal duidelijk wat zijn rol daar gaat worden.

Gannon werkte in de afgelopen jaren bij het team van Haas. Bij de Amerikaanse renstal was hij in de afgelopen twee jaar de race-engineer van Nico Hülkenberg. Voor de komst van Hülkenberg naar Haas werkte Gannon samen met Mick Schumacher, en daarvoor vormde hij ook een koppel met Romain Grosjean. Hülkenberg heeft Haas nu verlaten, en ook Gannon heeft een nieuwe uitdaging gevonden.

Alonso of Stroll?

Volgens Motorsport.com is Gannon namelijk overgestapt naar het team van Aston Martin. Hij is deze week begonnen met zijn nieuwe job bij het team uit Silverstone. Het is volgens Motorsport.com nog niet helemaal duidelijk wat Gannon gaat doen bij Aston Martin. Het is de verwachting dat hij weer de rol van race-engineer op zich gaat nemen, maar het is nog onduidelijk of hij gaat samenwerken met Lance Stroll of Fernando Alonso.

Reorganisatie

Stroll werkte bij Aston Martin samen met Ben Michell, terwijl Alonso tijdens de sessies communiceerde met Chris Cronin. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de verdeling bij Aston Martin eruit gaat zien in het aankomende Formule 1-seizoen. Met de komst van Gannon heeft Aston Martin wederom een nieuwe naam aangenomen. Eerder werden ook topontwerper Adrian Newey en Ferrari-kopstuk Enrico Cardile naar het team van Lawrence Stroll gehaald. In de afgelopen dagen werd ook duidelijk dat Aston Martin een flinke reorganisatie heeft doorgevoerd. CEO Andy Cowell is namelijk ook benoemd tot teambaas, terwijl Mike Krack een stapje terug heeft gedaan. De oud-teambaas heeft de rol van Chief Trackside Officer gekregen, wat dus betekent dat Krack zeker niet uit de paddock gaat verdwijnen.