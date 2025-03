Het team van Haas rijdt aankomend weekend in Japan met een zeer opvallende livery. De Amerikaanse renstal heeft er namelijk voor gekozen om het land Japan te eren. De VF-25 zal gehuld zijn in een gedeeltelijke roze kleurstelling.

Het gaat deze dagen veelvuldig over de livery van Red Bull Racing. Het Oostenrijkse topteam rijdt naar alle waarschijnlijkheid met een witte livery als eerbetoon aan motorpartner Honda. In de schaduw van dit nieuws, heeft ook Haas iets speciaals gepresenteerd. De Amerikaanse renstal van Gene Haas verschijnt in Suzuka namelijk aan de start met een kleurstelling waarmee ze de Japanse cultuur proberen te eren.

Sakura

De wagens van Esteban Ocon en Oliver Bearman zijn dit weekend namelijk deels roze. Haas eert de zogenaamde Sakura, de Japanse term voor de kersenbloesem. In Japan is het kersenbloesemseizoen aangebroken en de roze blaadjes van deze boom zijn overal te zien. Ook de wagens van Haas zit nu onder deze blaadjes, op onder meer de voorvleugel zijn deze blaadjes aangebracht. Het zorgt voor een mooi beeld, en ook het Haas-logo op de sidepods is dit weekend roze. Ze hebben er niet voor gekozen om de volledige kleurstelling aan te passen.

Speciale race

Voor Haas wordt de Japanse Grand Prix een speciaal weekend. Teambaas Ayao Komatsu is immers afkomstig uit het land, en voor hem wordt het dus een soort thuisrace. Daarnaast heeft Haas ook een samenwerkingsverband met Toyota, waardoor het voor het team dus echt een soort thuisweekend is. De logo's van Toyota staan sinds eind vorig jaar groot op de wagens van Haas. Dit jaar rijdt het Amerikaanse team voor het eerst in Japan met de logo's van Toyota. In combinatie met deze speciale livery wordt het dus een zeer speciaal weekend.

Haas is redelijk aan het nieuwe seizoen begonnen, en staat momenteel op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap met 14 WK-punten.