De Formule 1-coureurs van 2024: Nico Hülkenberg, stabiele puntenpakker

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel veertien: Nico Hülkenberg, een stabiele puntenpakker.

Naam: Nico Hülkenberg (Duitsland, 19 augustus 1987)

Eindklassering 2024: Elfde

WK-punten: 41

Beste klassering: Zesde (Oostenrijk, Groot-Brittannië)

Nico Hülkenberg keerde vorig jaar terug in de Formule 1. Het team van Haas gaf hem een kans, en dat zorgde voor twijfel. Hülkenberg had namelijk sinds 2019 geen volledig seizoen meer gereden in de Formule 1. In 2023 bewees hij nog steeds een capabele coureur te zijn, en dit jaar liet hij dat al helemaal zien. Hij speelde een hoofdrol bij de positieve opmars van Haas.

Haas beleefde een onrustige winter waarin de kleurrijke teambaas Günther Steiner moest vertrekken. Hij werd opgevolgd door Ayao Komatsu, die nog nooit een team had geleid. De verwachtingen waren heel laag, maar ze begonnen veel beter dan verwacht. Hülkenberg trok de kar, en zijn resultaten waren zeer positief.

Stabiele puntenpakker

In Bahrein werd Hülkenberg nog zestiende, maar daarna scoorde hij punten. In Jeddah en Melbourne kwam hij in de top tien over de streep, en in Suzuka kwam hij dichtbij. In China snoepte hij weer een puntje mee, waarna hij precies hetzelfde deed in de sprintrace in de straten van Miami. Hülkenberg kende daarna een tweetal minder weekenden, om daarna terug te keren in de punten.

In de zomer beleefde Hülkenberg zijn beste periode van het seizoen. De ervaren Duitser was in vorm en in Oostenrijk en Groot-Brittannië liet hij zien tot wat hij in staat is. In beide races kwam hij als zesde over de streep, en dat waren geweldige resultaten voor een team als Haas. Hülkenberg kon echter niet doorpakken, want er volgde een rampzalige reeks. Vijf raceweekenden op rij wist Hülkenberg geen enkel WK-punt te scoren, wel kwam hij twee keer als elfde over de streep.

Nog meer punten

Pas eind september keerde Hülkenberg weer terug in de top tien. Drie raceweekenden op rij wist hij punten bij te schrijven, en dat was wederom een puik resultaat voor een rijder in een Haas-bolide. In de regen in Brazilië ging het echter wat minder lekker met de ervaren Duitser. Hij spinde van de baan, en zijn Haas stond vast naast de baan. Het incidentje gebeurde vlak voor de rode vlag, en in de chaos wist hij zijn weg weer te vervolgen. Uit de herhalingen bleek echter dat hij hulp had gehad van de marshalls, en dat mag niet. Terwijl hij in de pitlane stond te overleggen met zijn engineers, werd hij gediskwalificeerd. Hülkenberg sloot het seizoen vervolgens af met een goede triple header. Hij viel uit in Qatar, maar scoorde twee achtste plaatsen in Las Vegas en Abu Dhabi.

Super solide

Hülkenberg liet dit jaar zien dat niemand hem zomaar kan afschrijven. Hij is één van de oudste coureurs van het veld, maar ook nog altijd één van de stabielsten. Hülkenberg presteerde solide, maakte amper een fout en bewees dat hij in minder materiaal nog altijd top kan presteren. Het leverde hem ook een fabriekscontract op. Hij neemt namelijk afscheid van Haas, en hij stapt over naar Audi. In 2025 zal hij een jaartje op zijn tanden moeten bijten bij Sauber, maar daarna prijkt het Audi-logo op zijn borst. Misschien levert hem eindelijk een podiumplaats op, en dat zou dik verdiend zijn. Hülkenberg is een geweldige coureur, en dit jaar liet hij zijn klasse zien. Niemand mag hem afschrijven, en zijn goede prestaties zijn dan ook geen verrassing meer.