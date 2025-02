Gelekt: Haas werkt shakedown af op Silverstone

Het team van Haas is vandaag de baan opgegaan met de nieuwe auto. De Amerikaanse renstal voerde een shakedown uit, maar ze konden hun nieuwe wagen niet lang geheim houden. Al snel verschenen de eerste beelden van de Haas op het internet.

Haas komt vandaag in actie op het circuit van Silverstone tijdens een zogenaamde filmdag. Tijdens deze dagen moeten ze op speciale banden rijden en mogen ze maximaal 200 kilometer afleggen. Elk team mag elk jaar twee filmdagen uitvoeren. Haas had eerder al aangekondigd dat ze vandaag de baan op zouden gaan. Het ging niet om een launch zoals bij Williams, maar om een simpele kennismaking met de auto.

Eerste foto's

Haas deelde vanochtend nog geen beelden van hun eerste meters. In de tijd van het internet is het echter een kwestie van tijd voordat er iets uitlekt. Dat gebeurde dan ook toen er vanochtend foto's en video's opdoken van de eerste meters van de nieuwe Haas. Esteban Ocon zat achter het stuur tijdens de eerste rondjes op het kletsnatte Britse circuit, op beelden is te zien dat hij weinig risico's neemt tijdens de shakedown.

Nieuwe livery?

De nieuwe auto van Haas reed rond in een zwart met witte kleurstelling. De logo's van Haas en titelsponsor MoneyGram waren duidelijk te zien op de auto. Het is nog niet duidelijk of dit de definitieve livery van Haas is, want aankomende dinsdag zullen alle tien de teams hun kleuren gaan onthullen tijden het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena in Londen. De Formule 1 wil dat de teams hier pas hun livery gaan onthullen. Om deze reden reden McLaren en Williams afgelopen week rond in tijdelijke livery's. Haas doet dat mogelijk ook, al is de kans aanwezig dat ze nu hun echte kleuren hebben gedeeld met de rest van de wereld.