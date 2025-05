Oliver Bearman moet vrezen voor zware straf in Monaco

De tweede vrije training in Monaco was zeer chaotisch. Er waren twee korte rode vlaggen en meerdere incidenten. Voor Oliver Bearman krijgt de sessie mogelijk een staartje, en hij moet vrezen voor een zeer zware straf. Hij moet zich melden bij de stewards.

De tweede vrije training werd twee keer stilgelegd in Monaco. De eerste rode vlag was voor Isack Hadjar, die zijn achterband aan gort had gereden bij het uitkomen van de tunnel. De tweede rode vlag werd veroorzaakt door Oscar Piastri, die vlak na de herstart rechtdoor was geschoten in Sainte Devote en daar zijn vleugel kapot had gereden.

Beide coureurs konden hun weg echter vervolgen, en de rode vlaggen werden eigenlijk te vroeg erbij gepakt. Dat betekent echter niet dat de coureurs moeten negeren wat er gebeurt, maar mogelijk heeft Haas-coureur Oliver Bearman hier iets verkeerd gedaan. Hij lijkt de regels die gelden onder de rode vlag te hebben overtreden.

Wat heeft Bearman gedaan?

De stewards hebben Bearman opgeroepen om zich samen met een vertegenwoordiger van Haas te melden. Het gaat om een moment tijdens de tweede rode vlag, die werd veroorzaakt door de crash van Piastri. Wat Bearman precies heeft gedaan, is niet bekend. Mogelijk heeft hij te hard gereden, wat voor een flinke straf kan zorgen.

Wat wordt de straf?

Of Bearman echt een straf gaat krijgen, valt nog te bezien. Hij moet in ieder geval aan de stewards gaan uitleggen wat hij precies heeft gedaan. Normaal gesproken wordt er streng opgetreden tegen het schenden van de regels omtrent een rode vlag. Een flinke boete of misschien een gridstraf behoren dan tot de mogelijkheden. Eerder vandaag kreeg Lance Stroll een gridstraf voor de race van zondag, vanwege het crashen met Charles Leclerc in de eerste vrije training.

Bearman kende verder wel een aardige vrije training, en wist de vijftiende tijd te noteren.