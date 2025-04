Oliver Bearman was afgelopen weekend één van de smaakmakers in Bahrein. De jonge Britse Haas-coureur reed een prachtige inhaalrace, en dat leverde hem een puntje op. Na afloop kreeg hij over de boordradio veel felicitaties, en dat leverde een emotioneel moment op.

Bearman is bezig met zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Brit moet nog veel leren, maar bij Haas laat hij ook een aantal mooie dingen zien. In Bahrein kende hij op zaterdag een rampzalige kwalificatie, en noteerde hij de twintigste en laatste tijd. Het leek een kansloze positie te zijn, maar Bearman liet zien waarom hij een groot talent is. Hij reed een knappe inhaalrace en kwam als tiende over de streep. Dat leverde hem een puntje op.

Trotse papa

Bij Haas barstte er na de finish een groot feest los. Niet alleen Bearman, maar ook zijn teamgenoot Esteban Ocon had punten gepakt. Bearmans inhaalrace maakte veel indruk, en bij Haas waren ze er als de kippen bij om hem te feliciteren. Zijn race-engineer en teambaas Ayao Komatsu meldden zich op de boordradio, waarna er nog iemand tot hem sprak. Het was zijn vader: "Ollie, het is papa. Dat was een geweldige prestatie, fantastisch. Ik hou van je!" Bearman antwoordde verbaasd: "Dank je, pa!"

Goed gevoel

Na afloop van de race toonde Bearman zich trots. Hij was heel erg blij met zijn sterke Grand Prix, zo liet hij weten aan de internationale media: "Ik voel me echt goed. Het was een geweldige race, hij vloog echt voorbij. Die laatste twintig rondjes na de herstart stond ik onder enorme druk om mijn positie te behouden. Het was een zware race, maar ik ben zo blij dat ik een punt heb kunnen pakken voor het team na die slechte kwalificatie van zaterdag."

Bearman heeft dit seizoen al 6 WK-punten bij elkaar gereden, waardoor hij op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap staat.