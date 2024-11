Hülkenberg aast op topprestatie in Qatar: "Kunnen twee keer toeslaan"

Het Formule 1-circus gaat aankomend weekend weer verder in Qatar. Voor het team van Haas wordt het een spannend weekend, want ze moeten de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap verdedigen. Nico Hülkenberg wil goed gaan presteren op het circuit van Losail.

Het team van Haas is verwikkeld in een spannend duel in het middenveld. Ze hebben nu de zesde plaats in het constructeurskampioenschap in handen. De Amerikaanse renstal staat momenteel op 50 WK-punten, terwijl Alpine slechts één puntje minder heeft. Het team van Visa Cash App RB doet ook nog mee in deze strijd, want ze hebben slechts vier punten achterstand op Haas.

Nico Hülkenberg is bezig met zijn laatste races in dienst van Haas, en hij wil zijn periode bij het team met een hoogtepunt afsluiten. Hij heeft er veel zin, zo laat hij weten in de preview van Haas: "Qatar was vorig jaar de eerste race sinds mijn comeback waar ik het na afloop wel voelde, de hitte en de luchtvochtigheid waren extreem aan het einde van de race. Dit seizoen racen we daar twee maanden later, dus de omstandigheden zullen wel wat beter zijn. De natuur van dat circuit is leuk, met een fijne flow en een goed ritme. Het is ook de laatste sprintrace van het seizoen, dus we kunnen twee keer gaan toeslaan."