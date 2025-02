Hoe Haas Ocon kan helpen met aanpassen

Esteban Ocon heeft de overstap van Alpine naar Haas gemaakt en Haas wil hem helpen de overstap te vergemakkelijken. Zo stelt de F1-coureur zelf dat het team van Gene Haas, het stuur "volledig opnieuw heeft ontworpen" zodat de overstap van Alpine naar Haas minder groot is.

Na vijf jaar voor het Franse team gereden te hebben heeft de Fransman de overstap gemaakt naar Haas F1 Team. Hij heeft voor Alpine 4 podiums gereden, waaronder zijn enige overwinning tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2021. Het Amerikaanse team heeft een compleet nieuwe line-up omdat ook rookie, Oliver Bearman het team heeft versterkt.

Veranderingen

Er zijn volgens Ocon veel veranderingen tussen de teams van Ferrari en Renault: "Er zijn dus veel positieve dingen geweest en ik heb dingen kunnen doen waar ik me meteen super gemakkelijk bij voel en ik heb een beetje op dezelfde manier kunnen werken als de afgelopen vijf jaar. Het duurde in principe twee maanden om het voor elkaar te krijgen, wat super indrukwekkend was. Het gaspedaal was hetzelfde, gewoon alle schakelaars opnieuw maken zoals ik gewend was bij Force India en Alpine," stelt hij tegenover internationale media.

Positief

Niet alleen het stuur en de gaspedalen zijn anders ontworpen vertelt Ocon: "Ook de manier waarop ik de power unit in het verleden gebruikte, zal ik racegewijs op dezelfde manier kunnen doen zoals afgelopen jaren, wat erg goed is”, legde hij uit.

Ocon reed afgelopen december voor het eerst met een Haas F1-auto tijdens de Abu Dhabi-test na het seizoen en na afloop van de sessie was de voormalige Alpine-coureur vol goede moed: “Het is duidelijk dat er veel positieve punten zijn tijdens het rijden met de auto in Abu Dhabi, ik voelde veel positieve punten en er zijn natuurlijk ook wat zwakke punten waar we aan werken”, vervolgde Ocon.

Tests

Met de testen voor het seizoen in het vooruitzicht, 26 tot en met 28 februari in Bahrein, heeft Ocon er alle vertrouwen in dat de bevindingen van Haas in de windtunnel overeenkomen met de prestaties op het circuit.

“Ik denk dat we op dag drie hopelijk een goed beeld kunnen geven van waar iedereen staat. Je twijfelt altijd, je weet het nooit 100% zeker, maar ik denk dat het vanaf dan wel iets duidelijker zal zijn. We weten waar onze prestaties moeten zijn en dat is goed, maar we moeten het nog steeds valideren aan de hand van de sim en controleren of de cijfers die we in de sim hebben gezet correct zijn. Het wordt een spannende strijd tussen iedereen, dus we zullen zien."