Bearman crasht hard in de pits door domme fout

Oliver Bearman zorgde voor een opmerkelijk slotstuk van de derde vrije training op het circuit van Silverstone. De Britse Haas-coureur crashte namelijk bij het inrijden van de pitlane, en dat zorgde voor de nodige verbazing en kritiek.

De derde vrije training werd vlak voor het einde afgevlagd vanwege een crash van Gabriel Bortoleto. De overige coureurs zochten hun weg naar de pitlane, maar bij Bearman ging dat helemaal fout. Bij het inrijden van de pits probeerde hij laat te remmen, maar door zijn koude remmen ging dat helemaal mis. Hij spinde en knalde tegen de muur het kostte hem zijn voorvleugel.

Rode vlaggen

De laatste minuten van de derde vrije training werden volledig ontregeld door een aantal rode vlaggen. De eerste rode vlag werd veroorzaakt door Bearman zelf, hij verloor een stuk bodywork wat op de racelijn terechtkwam. Hierdoor was de wedstrijdleiding genoodzaakt om met de rode vlag te zwaaien, en moesten de coureurs hun rondjes afbreken.

Toen ze na een paar minuten weer de baan opkwamen, ging het mis voor Bortoleto. Hij spinde en zorgde voor een vroegtijdig einde van de vrije training. Bearman maakte daarna de grootste blunder van de dag, hij kwam volle vaart de pits in rijden, ging laat op de remmen en werd toen een passagier.

Chaotische situatie

De Britse Haas-coureur vloog de muur in en zorgde voor een chaotische situatie bij de pit entry. Er lag veel debri op de baan, en Max Verstappen moest goed opletten om een ongeval te voorkomen. Bearman keerde met het schaamrood op de kaken terug in de pitlane. De schade was groot, en de FIA is er waarschijnlijk ook niet heel blij mee dat hij dit soort trucjes uithaalt onder een rode vlag. De stewards openden een onderzoek, en Bearman moet vrezen voor een straf.