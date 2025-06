Haas viert een feestje met speciale livery voor GP van Canada

Het team van Haas rijdt aankomend weekend in Canada met een bijzondere livery. De Amerikaanse renstal rijdt namelijk hun 200ste Grand Prix, en daarom hebben ze ervoor gekozen om voor één weekend van livery te wisselen.

Esteban Ocon en Oliver Bearman rijden aankomend weekend niet met de gebruikelijke witte kleurstelling. Haas heeft er namelijk voor gekozen om de auto te hullen de kleuren waarmee ze in 2016 hun debuut in de Formule 1 maakten. Dat betekent dat de grijze en zwarte kleuren terugkeren. De rode Haas-logo's op de sidepods springen hierdoor beter in het zicht.

Een eerbetoon aan het debuutjaar

Haas wordt het negentiende team uit de geschiedenis van de Formule 1 dat 200 Grands Prix gaat rijden. Van het huidige startveld hebben alleen Ferrari, McLaren, Williams, Red Bull en Mercedes deze mijlpaal bereikt. Het team van Aston Martin is in de afgelopen jaren een aantal keren van teamnaam gewisseld, waardoor ze dus nog niet aan de 200 races onder deze naam komen.

Het team van Haas debuteerde in de Grand Prix van Australië in 2016 in de Formule 1. Toen zaten coureurs Romain Grosjean en Esteban Gutierrez achter het stuur. Haas heeft tot nu toe 333 punten bij elkaar gereden, driemaal noteerde een coureur van het Amerikaanse team de snelste ronde en één keer stond er een Haas-coureur op pole position.

Aardig seizoen

Haas is dit jaar bezig met een aardig seizoen en ze hebben in de eerste negen Grand Prix-weekenden 26 WK-punten bij elkaar gereden. Ze staan hierdoor op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Ze willen de weg omhoog ingaan zetten, en in Canada gaan ze dus met een speciale livery jagen op succes.

De kleuren lijken op die uit 2016, al zijn er nu wel meer sponsorstickers te zien. Haas haalde enkele jaren geleden met MoneyGram een grote titelsponsor in huis, en ze sloten vorig jaar ook een deal met Toyota.