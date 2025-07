Verstappen lacht Bearman uit na gênante crash in pitlane

Oliver Bearman zorgde voor chaos aan het einde van de derde vrije training in Silverstone. De Britse Haas-coureur crashte onder de rode vlag, terwijl hij de pitlane inreed. Het zorgde voor verbazing, en Max Verstappen moest er zelfs hard om lachen.

De derde vrije training in Silverstone werd in de slotfase ontsierd door een aantal opvallende momenten. Bearman verloor eerst een stuk bodywork, waardoor er met de rode vlag werd gezwaaid. Toen het licht weer op groen schoot, vloog Gabriel Bortoleto van de baan. Dit zorgde voor een nieuwe rode vlag.

Bearman passeerde het incident, maar ging daarna weer vol op het gas. Hij leek te willen oefenen voor het binnenrijden van de pits onder race-omstandigheden. Dat ging echter fout, want zijn remmen waren nog koud. Hierdoor knalde hij de muur in, en Verstappen was één van de eerste coureurs die aankwam bij de gecrashte Haas.

Vol verbazing meldde Verstappen zich op de boordradio, hij moest zelfs heel hard lachen: "Mijn god? Iemand is net gecrasht bij het inrijden van de pits? Hahah, wat?" Hij slalomde tussen de brokstukken door, en hield de Red Bull-bolide heel. Bearman kon daarna zijn weg vervolgen en bereikte met het schaamrood op de kaken de pitbox van Haas.

Verstappen kon wel lachen om het moment, maar de stewards vonden het iets minder leuk. Bearman moest zich melden, en ontving een zeer zware straf voor het moment. Hij kreeg een gridstraf van tien plaatsen voor de race van morgen. Hij ontving daarnaast ook vier strafpunten op zijn superlicentie, en daarmee brengt hij zichzelf mogelijk in de problemen.

Bearman staat nu namelijk op acht strafpunten, waarvan de eerste punten pas in het najaar vervallen. Als een coureur in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten bij elkaar weet te rijden, dan volgt er een schorsing van één raceweekend.

Max: "Oh my god?? Someone just crashed in the pit entrance?? Whohaha, what!?"pic.twitter.com/IzGlxa5FVB