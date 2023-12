Tost snapt Red Bull-hiërarchie: "Belangrijk om vrede te bewaren"

Max Verstappen werd dit jaar weer wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende een geweldig seizoen waarin hij zelfs zijn teamgenoot naar huis reed. Het interne Red Bull-duel was niet spannend en volgens Franz Tost maakt dit ook niet uit.

Het onderlinge verschil tussen Verstappen en zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez was dit jaar reusachtig. Verstappen won bijna alle races terwijl Perez niet veel verder kwam dan twee zeges. De Mexicaan kende een moeizame periode waarin hij amper kon meevechten om de zeges en zelfs de podiumplekken. De positie van Perez stond eventjes onder druk, maar bij Red Bull dacht niemand eraan om Perez de deur te wijzen.

Filosofie

Ook afzwaaiend AlphaTauri-teambaas Franz Tost begrijpt wel dat Red Bull geen overhaaste keuzes heeft gemaakt. Tost spreekt zich bij de internationale media uit over de situatie: "Het maakt niet uit wie er naast Verstappen rijdt. Ik denk dat hij simpelweg de snelste is. Allereerst hangt af van de eigen filosofie van het team. Red Bull wil beide kampioenschappen winnen en dan moet je de beste combinatie vinden. Ik denk dat de huidige combinatie daar heel goed is."

Vrede

Tost ziet dan ook duidelijke aanwijzingen voor de goede structuur bij de Oostenrijkse renstal. Tost legt uit hoe alles in elkaar steekt: "Max is de duidelijke leider van het team en hij is sneller dan Perez. Checo is wel snel genoeg om als tweede te eindigen in het kampioenschap. Bovendien winnen ze het constructeurskampioenschap met dubbele punten ten opzichte van de nummer twee. Dus wat wil je nog meer? Het is fantastisch. Je moet de vrede bewaren in het team, want is het duidelijk wie er domineert."