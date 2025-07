De bij Red Bull Racing ontslagen Christan Horner beheerst het autosportnieuws. Het vertrek van de 51-jarige Brit sloeg in als een bom. Hoewel de succesvolle teambaas op papier verbonden blijft bij de energiedrankfabrikant, doen er meteen geruchten de ronde over een opmerkelijke overstap na het iconische team van Ferrari.



Big Fish

Met maar liefst 14 wereldtitels (acht bij de rijders, zes bij de constructeurs) maakt Horner tot een aantrekkelijke optie op de markt. Niet alleen Ferrari zit te azen op zijn verdiensten. De huidige Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is dan het kind van de rekening met aan aflopend contract. De prestaties bij de Scuderia blijven achter bij de torenhoge verwachtingen en voor de renstal uit Maranello is vechten om de kruimels niet genoeg. De Italiaanse media speculeren daar al openlijk over.

Mede-eigenaar

Toch is er een belangrijke kanttekening, zo stelt oud-coureur en analist Martin Brundle. Volgens hem wil Horner in zijn volgende functie méér dan alleen teambaas spelen: ''Ik denk dat Christian vooral uit is op een eigendomsbelang in zijn volgende team,'' zei Brundle in de Sky Sports F1-podcast. ''Bij Ferrari is dat uitgesloten. Hoe aantrekkelijk die functie ook is, hij wil niet meer in loondienst zijn – hij wil mee-eigenaar worden.'' Of Ferrari daaraan kan of wil voldoen, blijft de vraag.



Staat van dienst

Christian Horner begon zijn carrière in de autosport als coureur in de Formule 3000, maar maakte al snel de overstap naar het management. In 1999 richtte hij zijn eigen team op, Arden International, waarmee hij successen boekte in de opstapklassen. In 2005 werd hij op 31-jarige leeftijd teambaas van het nieuwe Red Bull Racing in de Formule 1 – destijds de jongste teambaas ooit in de sport. Onder zijn leiding groeide Red Bull uit tot een topteam met dominante seizoenen, met onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen als wereldkampioenen. Met acht wereldtitels bij de coureurs en zes bij de constructeurs geldt hij als een van de meest invloedrijke figuren in de moderne Formule 1.