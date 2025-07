Nederlandse oud-coureur: ''Verstappen vertrekt bij Red Bull''

Red Bull Racing groeide in vijftien jaar uit tot een van de succesvolste teams in de Formule 1. Onder leiding van Christian Horner wist Red Bull vier wereldtitels met Sebastian Vettel te winnen, en recent domineerde het opnieuw met Max Verstappen. Maar achter de schermen broeide al langer onrust. Nu lijkt het team in een ongekende crisis te zijn beland. Voormalig F1-coureur Robert Doornbos, die zelf het reilen en zeilen binnen Red Bull van dichtbij heeft meegemaakt, heeft zo zijn visie op de val van Horner en het team.



''Red Bull Racing heeft het opgebouwd tot een powerhouse in de Formule 1. Om dan zo op straat te worden gezet, is er wel meer aan de hand dan alleen een dipje in de vorm'', begon hij zijn betoog in het ZiggoSport Racecafé. De problemen begonnen niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten. De afgelopen anderhalf jaar werd het team geplaagd door beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag rond Horner, een zaak die veel aandacht trok en het vertrouwen binnen het team aantastte.

Chaos bij Red Bull

''Wat er speelt is natuurlijk de afgelopen achttien maanden, het grensoverschrijdend gedrag-incident. De verkeerde rijderskeuzes, in juli Perez verlengen en in december weer afstoten en twee jaar salaris meegeven. Vervolgens werden Lawson en Ricciardo opgeroepen, allebei gefaald. Yuki bakt er niks van. Al met al is dat een nekslag geweest voor Christian en zijn de Oostenrijkers er klaar mee'', vervolgde Doornbos.

Leegloop

Naast de chaos in de rijderslijn, vertrokken ook meerdere sleutelfiguren binnen het team. Ontwerpgoeroe Adrian Newey, technisch brein Rob Marshall en sportief directeur Jonathan Wheatley verlieten allemaal het schip. Het vertrek van Horner is voor velen de druppel. ''Ook het toppersoneel is weggegaan. We hebben Rob Marshall, Adrian Newey, Jonathan Wheatley en nu dus ook Christian Horner. Verstappen gaat denk ik ook weg. Het team mag weer vanaf nul gaan opbouwen. En dat mag Laurent Mekies doen, hij heeft grote schoenen om te vullen. Maar Red Bull zien we voorlopig niet meer aan de top'', concludeert Doornbos.