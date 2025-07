Cadillac laat Ricciardo geen F1-comeback maken

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal is ambitieus, maar ze hebben nog geen coureurs aangesteld. Ze hopen op korte termijn iets bekend te kunnen maken, maar teambaas Graeme Lowdon sluit één naam in ieder geval uit.

Cadillac heeft in de afgelopen maanden veel belangrijke namen aangetrokken. Het Amerikaanse team heeft een fabriek in Silverstone, en trok al meerdere technische kopstukken aan. Coureurs hebben ze echter nog niet vastgelegd, maar in de afgelopen weken gingen er wel veel namen rond.

Onder meer Sergio Perez, Valtteri Bottas en Felipe Drugovich werden in verband gebracht met een overstap naar Cadillac. Daarnaast gaf Cadillac-teambaas Graeme Lowdon aan dat ze gesprekken voeren met Mick Schumacher. De Duitser was aanwezig bij de Britse Grand Prix, terwijl daar ook de vertegenwoordigers van Cadillac zich meldden in de paddock.

Geen interesse

Eén naam lijkt in ieder geval uitgesloten te zijn voor het zitje, zo geeft Lowdon toe in de High Performance Podcast. Als de naam van voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo wordt genoemd, reageert de teambaas duidelijk: "Nou ja, eigenlijk... Volgens mij heeft hij publiekelijk aangegeven dat hij niet is geïnteresseerd in een terugkeer in de Formule 1."

Afscheid in 2024

Ricciardo verloor vorig jaar zijn Formule 1-zitje bij VCARB aan Liam Lawson. De goedlachse Australiër reed in Singapore zijn laatste Grand Prix, en liet zijn gezicht daarna niet meer zin in de paddock. Daarnaast reed hij ook geen meter meer in een racewagen.

Ricciardo niet overtuigen

Als Lowdon in de podcast wordt gevraagd of hij Ricciardo misschien kan overtuigen van een comeback, reageert hij duidelijk: "Dat is niet mijn werk. Als ik iemand moet gaan overtuigen om te rijden, dan is dat de verkeerde persoon. Je hoort een Formule 1-coureur er niet van te overtuigen om plaats te nemen in je auto."