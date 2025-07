Hoe Christian Horner een topteam maakte van Red Bull

Christian Horner is officieel ontslagen bij het team van Red Bull Racing en dat betekent een einde van een belangrijk tijdperk in de geschiedenis van de Formule 1. Christian Horner heeft in 20 jaar een erelijst opgebouwd waar niet veel andere teambazen aan kunnen tippen.

De Brit kwam op 31-jarige leeftijd binnen bij Red Bull Racing in 2005. Daar nam kreeg hij gelijk de leiding in handen. Hij werkte toen samen met David Coulthard en Christian Klien als coureurs. De prestaties waren nog niet optimaal in zijn eerste jaar als teambaas bij Red Bull.

Eerste prestaties

In 2006 had Horner het eerste podium behaald met Red Bull. In de Grand Prix van Monaco in 2006 behaalde David Coulthard een podium. De Brit startte vanaf P7, maar kreeg het voor elkaar om derde te worden. De eerste overwinning voor het team kwam een paar jaar later. In 2009 behaalde Sebastian Vettel in zijn debuutjaar voor het team van Red Bull. De Duitse coureur had toen al eens gewonnen, maar dat was voor het zusterteam van Red Bull: Toro Rosso.

Een jaar na de eerste overwinning van het team werd het wereldkampioen en won Sebastian Vettel het wereldkampioenschap. Zo ging het vier jaar lang. Sebastian Vettel vertrok in 2015 naar Ferrari en Red Bull bleef over met Daniel Ricciardo en Daniil Kvyat. Die laatste bleek niet zo'n racewonder te zijn als Vettel, dus werd hij in 2016, terwijl het seizoen al begonnen was, vervangen door Max Verstappen.

Dominantie

Max Verstappen won in 2016 ook zijn eerste Grand Prix voor het team van Red Bull. De Grand Prix van Spanje was de race waarin de Nederlander voor het eerst op het podium verscheen. In 2019 vertrok Daniel Ricciardo naar Renault en ging de volledige focus op Max Verstappen. Met succes, want de Nederlander won zijn eerste titel in 2021. De focus op Verstappen was alleen zo groot dat het team het constructeurskampioenschap misliep.

De jaren daarna was Red Bull erg dominant in de Formule 1. In 2023 had Christian Horner met Red Bull 21 van de 22 races gewonnen. Max Verstappen won er daar negentien races van.

Erelijst

In totaal heeft Christian Horner veel gewonnen met Red Bull Racing. Acht coureurstitels, waarvan vier keer Vettel en vier keer Verstappen, zes constructeurstitels, 124 zeges, 287 podiums, 107 pole positions en maar liefst 8009 punten. Dit alles heeft Christian Horner behaald in 405 Grands Prix. Hiermee sluit er een hoofdstuk uit de geschiedenis van Red Bull Racing.