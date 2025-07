'Verstappen en Wolff hebben geheime ontmoeting op Sardinië'

Max Verstappen speelt een hoofdrol in het silly season van de Formule 1. Hij wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en volgens Ralf Schumacher is deze interesse zeer serieus. Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff zouden zich dit weekend namelijk allebei op Sardinië bevinden.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. Het is echter onzeker of Verstappen dit contract gaat uitdienen, want hij wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. In de afgelopen weken werden de verhalen alleen maar luider, maar Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff wilden hier niets over zeggen.

Drukte op Sardinië

Mogelijk willen ze dat naast het circuit wel gaan doen, want beide heren bevinden zich dit weekend op de wateren rondom Sardinië. Verstappen reisde gisteren met het vliegtuig af naar het Italiaanse eiland, terwijl zijn boot 'Unleash the Lion' daar enkele dagen eerder al naartoe was vertrokken. De boot van Wolff ligt ook al een aantal dagen in de zee boven Sardinië.

Kopje koffie drinken

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher heeft het gedrag van Verstappen ook goed in de gaten gehouden. In gesprek met Formel1.de legt Schumacher uit wat hem is opgevallen: "Het is geen toeval dat er deze week twee boten voor de kust van Sardinië liggen. De ene is van Toto Wolff en de andere is van Max Verstappen. Ik kan me voorstellen dat ze daar een kopje koffie gaan drinken."

Zorgvuldige beslissing

Schumacher stelt dat Verstappen tijdens de zomerstop een besluit gaat nemen over zijn toekomst. Volgens de Duitser zal Verstappen de zaken zeer zorgvuldig gaan overwegen. Daarbij zou het feit dat Verstappen zeer veel te danken heeft aan Red Bull, ook een rol spelen. Maar, zo stelt Schumacher, Verstappen heeft wel een winnende auto nodig. Vooralsnog heeft hij die echter niet bij Red Bull.