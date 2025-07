Marko lijkt Horner te zijn vergeten en looft nieuwe Red Bull-teambaas

Het team van Red Bull Racing heeft een zware week achter de rug. Het ontslag van teambaas Christian Horner sloeg in als een bom in de Formule 1-wereld, en hij wordt vervangen door Laurent Mekies. Helmut Marko heeft hoge verwachtingen van de Fransman.

Horner werd na twintig jaar aan de kant geschoven door Red Bull. De Brit nam op woensdag afscheid van het personeel, en werd opgevolgd door Laurent Mekies. De Fransman was in de afgelopen anderhalf jaar de teambaas van Racing Bulls, en wordt bij Red Bulls zusterteam nu opgevolgd door de zeer ervaren Alan Permane. Het is een flinke opschudding, maar men heeft veel vertrouwen.

Veranderingen bij Racing Bulls

Red Bull-adviseur Helmut Marko klinkt er in zijn column voor Speedweek opvallend enthousiast over: "In België begint er bij Red Bull en Racing Bulls een nieuw hoofdstuk. Laurent wordt de teambaas van Red Bull, en Alan gaat aan de slag als teambaas bij Racing Bulls."

"Alan was eerst de sportief directeur van Racing Bulls, en voor ons wat hij een logische keuze. We wilden namelijk niemand van buitenaf aantrekken. We hebben in feite zijn vorige rol simpelweg wat uitgebreid."

Vertrouwen in Mekies

Het grootste nieuws was vanzelfsprekend de promotie van Mekies. De Fransman heeft veel ervaring in de autosport, en werkte al voor verschillende grote teams en de FIA in de Formule 1.

Marko heeft dan ook een goed gevoel over de kersverse teambaas van Red Bull: "Laurent was om dezelfde redenen als Alan een logische keuze voor deze nieuwe functie. Hij is een interne oplossing én iemand met veel ervaring. Dankzij zijn diverse rollen, waaronder zijn werk bij de FIA en ook bij Ferrari, heeft Laurent alles in huis om een topteam met een bekwame hand te leiden."

Opvallend genoeg noemt Marko de naam van Horner geen enkele keer in zijn column.