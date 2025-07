'Horner weet niet waarom Red Bull hem heeft ontslagen'

Het team van Red Bull Racing zorgde vanochtend voor een schok. Ze maakten bekend dat teambaas Christian Horner per direct bij het team is vertrokken. Het ingrijpende besluit volgt na een teleurstellende eerste seizoenshelft van Red Bull. Volgens Martin Brundle heeft Horner geen idee waarom hij is ontslagen.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing. Onder zijn leiding groeide Red Bull uit tot een absoluut topteam, en werden Sebastian Vettel en Max Verstappen wereldkampioen. In de afgelopen twee jaar zakten de prestaties van Red Bull in, en vertrokken er meerdere belangrijke namen bij het team. Onder meer Adrian Newey en Jonathan Wheatley maakten de overstap naar de concurrentie.

Onder vuur

Begin vorig jaar kwam Horner onder vuur te liggen, en werd hij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Na een uitgebreid onderzoek werd hij vrijgesproken, en bleef hij aan als teambaas. De prestaties begonnen echter in te zakken, en dat zorgde voor veel kritiek.

Dit jaar wist Red Bull niet mee te komen met McLaren, en staan ze slechts op de vierde plaats in de strijd om de wereldtitel. Max Verstappen wist wel twee races te winnen, maar hij is kansloos in de strijd om de wereldtitel. De druk op Horner begon toe te nemen, en vandaag werd dus besloten om hem de laan uit te sturen.

Brundle belde Horner

Horner zelf heeft nog niet gereageerd, maar Martin Brundle claimt dat hij de ontslagen Red Bull-teambaas aan de lijn heeft gehad. Brundle deelde bij Sky Sports wat hij heeft gehoord: "Hij kon me niet direct te woord staan, maar wat hij wel aangaf was dat hij geen verklaring heeft gekregen voor zijn vertrek."

Horner wordt per direct opgevolgd door Laurent Mekies. De Fransman komt over van zusterteam Racing Bulls, waar hij ook teambaas was. Hij wordt op zijn beurt opgevolgd door Alan Permane.