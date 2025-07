'Red Bull ontslaat naast Christian Horner nog twee directeuren'

Het team van Red Bull Racing nam vandaag afscheid van teambaas Christian Horner. Het vertrek sloeg in als een bom, maar het lijkt erop dat hij niet de enige is die is vertrokken bij de Oostenrijkse renstal. De top van Red Bull hakte gisteravond de knoop door, en vanochtend werd het team ingelicht.

Horner stond sinds 2005 aan het roer bij Red Bull Racing. De prestaties van het team vielen dit jaar flink tegen, en de positie van Horner kwam steeds meer en meer onder druk te staan. Hij had de steun van de Thaise grootaandeelhouder, maar die is dus ook van mening veranderd.

Knoop werd op dinsdag doorgehakt

Volgens Sky Sports-verslaggever Craig Slater heerst er grote verslagenheid op de Red Bull-campus in Milton Keynes. Hij stelt bij Sky Sports News dat de knoop op dinsdag is doorgehakt: "De beslissing werd gisteren genomen door de board van Red Bull, ze hebben daar twee aandeelhouders."

"Horner werd gisteren op de hoogte gebracht, en in de avond werd het nieuws verteld aan de senior partners en de sponsors. Horner kwam hier vanochtend rond 10:00 Britse tijd aan en sprak het personeel toe. Rond 11:25 vertrok hij weer."

Nog meer personeel vertrokken

Volgens Slater speelt er nu meer: "Het personeel wil niets zeggen. Dit wordt afgehandeld door het Red Bull-kantoor in Salzburg. Ik heb begrepen dat twee andere belangrijke figuren die dicht bij Horner stonden, ook zijn vertrokken bij Red Bull."

Volgens PlanetF1 gaat het hier om twee belangrijke namen op de communicatie-afdeling van Red Bull. Het zou gaan om Chief Marketing Officer Oliver Hughes en Group Director of Communications Paul Smith. De taken van Horner worden overgenomen door Laurent Mekies, die tot en met gisteren de teambaas was van Racing Bulls. Bij de Italiaanse zusterrenstal wordt Mekies op zijn beurt opgevolgd door Alan Permane.