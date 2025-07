Mekies bedankt Horner en aast direct op nieuwe Red Bull-successen

Laurent Mekies is sinds gisteren de teambaas en CEO van Red Bull Racing. De Fransman volgt de ontslagen Christian Horner op, en hij heeft er veel zin in om aan de slag te gaan. Mekies bedankt ook Horner voor zijn harde werk en alle successen.

Voor het eerst in haar bestaan heeft Red Bull Racing een andere teambaas dan Christian Horner. Op woensdagochtend kwam naar buiten dat Horner is ontslagen na een teleurstellende periode waarin de achterstand op de concurrentie groeide. Red Bull heeft Laurent Mekies aangesteld als zijn opvolger, de Fransman komt over van zusterteam Racing Bulls. In het verleden werkte hij onder meer voor de FIA en Ferrari.

Nieuwe uitdaging

Mekies deelde vlak na zijn aanstelling al een statement waarin hij vooral terugkeek op zijn Racing Bulls-periode. In een bericht van Red Bull kijkt hij nu vooruit naar zijn nieuwe klus: "Het was een absoluut privilege om in de afgelopen anderhalf jaar Racing Bulls te leiden, en ik wil graag al onze getalenteerde mensen in Faenza en Milton Keynes bedanken."

Hij wil nu een succes gaan maken van zijn tijd bij het grote Red Bull: "Kijkend naar de toekomst, heb ik er zin in om als teambaas van Red Bull aan de slag te gaan. Het is één van de meest succesvolle en dynamische teams in deze sport."

Dankwoord voor Horner

Mekies weet dat Horner een belangrijke rol speelde bij het team, en hij toont dan ook respect voor zijn voorganger: "Het is een eer om onderdeel uit te maken van deze groep briljante mensen, die de spirit van Red Bull belichamen. Samen zullen we geweldige resultaten gaan bereiken, en gaan we verder bouwen op de legacy die Christian Horner heeft neergezet in de afgelopen twintig jaar waarin hij de leiding had."

Mekies wordt bij Racing Bulls opgevolgd door Alan Permane. Hij is sinds vorig jaar werkzaam bij het team uit Faenza, nadat hij daarvoor jarenlang in dienst was bij Alpine.