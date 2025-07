Tsunoda worstelt op Silverstone: "Ik ben de weg kwijt"

Alle aandacht bij Red Bull ging afgelopen weekend uit naar Max Verstappen. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda bleef in Verstappens schaduw hangen, en reed geen goede race. Hij kwam als vijftiende en laatste over de streep. Na afloop maakte hij een radeloze indruk.

Verstappen begon de Britse Grand Prix op de pole position. Hij vocht een duel uit met Oscar Piastri, maar verloor veel terrein door een spin. Hij vocht zich terug naar de vijfde plaats, en daar was hij vanzelfsprekend niet blij mee. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda hobbelde rond in het achterveld, waardoor hij bleef steken op de vijftiende plaats.

De worsteling van Tsunoda

De Japanner had het zeer lastig in de regen. Tot overmaat van ramp reed hij ook nog tegen de Haas van Oliver Bearman aan. De Brit spinde, en de stewards gaven Tsunoda een tijdstraf van tien seconden.

Na afloop besprak Tsunoda het moment met F1 TV: "Ik bedoel, het is nogal duidelijk met die botsing. Verder was de pace eerlijk gezegd heel erg langzaam. Als het aankomt op de long run, dan is die altijd op de een of andere manier heel erg langzaam. De banden slijten als een gek, ik heb dit gevoel nog nooit gehad."

"Ik weet dat we met weinig downforce reden, maar ik heb best veel vertrouwen in de regen. Maar de pace in de regen was helemaal nergens, dus ik ben een beetje de weg kwijt."

Lichtpuntjes

De vraag is dan of er iets was dat wél goed aanvoelde. Zuchtend wijst Tsunoda een paar lichtpuntjes aan: "Ja, er waren wel wat positieve dingetjes toen het droog werd. Over één rondje was het zelfs best wel goed, maar ja, de long run is wel iets waar we naar moeten kijken."

Voor Tsunoda is het seizoen vooralsnog één grote nachtmerrie. Hij worstelt met de RB21 en staat momenteel slechts op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap.