Max Verstappen ziet in Sergio Pérez de ideale coureur voor Cadillac. De Mexicaan was van 2021 tot en met 2024 de teamgenoot van de Nederlander bij Red Bull Racing. Volgens Pérez baalt Red Bull van hun beslissing.

Ondanks een contract voor dit seizoen werd de Mexicaan aan de kant geschoven voor Liam Lawson. Pérez had even bedenktijd nodig of hij wilde terugkeren in de Formule 1, maar kwam al snel tot de conclusie dat hij graag terug wil komen.

Is Pérez nog goed genoeg?

Motorsport.com vroeg of Verstappen denkt dat Pérez nog goed genoeg is. De Nederlander antwoordt daarop met: "Ja, dat denk ik wel. Ik heb Checo altijd een sterke rijder gevonden. Hij heeft bij ons natuurlijk een paar moeilijke momenten gehad, maar aan de andere kant is wel duidelijk dat dat bij ons wel vaker het geval is."

Verstappen wijst op de manier waarop Lawson en Tsunoda het ook lastig hebben bij Red Bull. Verstappen vervolgt zijn antwoord met: "Zolang hij natuurlijk ook gewoon gemotiveerd is om te rijden, dan denk ik dat hij helemaal voor zo'n nieuw team een goede keuze zou zijn. Want uiteindelijk, als je kijkt naar hoe Checo het eerder bij Force India of Racing Point – of hoe je het ook maar noemt – heeft gedaan, hij pakte toch altijd wel punten." Pérez finishte daar in 135 races 93 keer in de punten.

Spijt van ontslag

Volgens Pérez had Red Bull spijt dat het hem heeft ontslagen. Oud-teambaas Christian Horner was tijdens de Grand Prix van Silverstone duidelijk: "Checo had een heel moeilijk einde van het seizoen, als je je dat nog herinnert, en we vonden dat het het juiste moment was om een goede samenwerking af te sluiten. Hij blijft een goede vriend van het team; iedereen mag hem graag, maar er is geen sprake van spijt dat we niet zijn doorgegaan."