Red Bull-topman Marko hekelt inconsistentie van de FIA

Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet te spreken over een aantal besluiten van de FIA. De Oostenrijker hekelt het feit dat Oscar Piastri in Silverstone wél een straf kreeg voor een fout achter de Safety Car, en dat een soortgelijk moment met George Russell in Canada onbestraft bleef.

Max Verstappen moest afgelopen weekend tijdens de Britse Grand Prix zeer hard remmen nadat Piastri achter de Safety Car een bijzondere actie uithaalde. De Australiër remde hard, waardoor Verstappen dus actie moest ondernemen. De stewards grepen in, en ze gaven Piastri een flinke tijdstraf van tien seconden. Hierdoor vervlogen zijn kansen op de zege.

Bij Verstappens team Red Bull zijn ze hier niet heel erg blij mee, want enkele weken eerder kreeg de Nederlander te maken met een soortgelijk moment. In Canada drukte George Russell achter de Safety Car ook uit het niets op zijn rem, waardoor Verstappen moest uitwijken. De stewards deelden toen geen straf uit, en ze ondernamen ook geen actie toen Red Bull een protest indiende.

Red Bull vraagt om meer duidelijkheid

Bij Red Bull zorgen deze twee momenten voor veel frustratie. Teamadviseur Helmut Marko legt dat gevoel uit in zijn column voor Speedweek: "Die straf van tien seconden voor Piastri. Het is niet de eerste keer dat we zo'n moment achter de Safety Car zien."

"Voor de duidelijkheid, ik denk dat de straf in orde was, maar we hadden graag iets meer continuïteit gezien in het oordeel van de stewards."

Marko begrijpt er niets meer van

Marko verwijst hiermee naar het eerdere moment met Russell in Canada, en dat doet hem nog steeds pijn: "Een vergelijkbare situatie met Russell in Canada was blijkbaar geen straf waard, maar die van Piastri in Engeland was dat kennelijk wel? De fans begrijpen daar helemaal niets van, en eerlijk gezegd, wij begrijpen daar ook niets van!"