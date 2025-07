Belangrijk document onthult mogelijke reden voor ontslag Horner

Het ontslag van Christian Horner kan te maken hebben met een opvallende zaak binnen Red Bull. Het lijkt er namelijk sterk op de machtsstructuur bij het moederbedrijf is veranderd.

Uit documenten die zijn ingediend in Oostenrijk blijkt dat de eigendomsstructuur van Red Bull GmbH onlangs is gewijzigd. Dit zou mogelijk gevolgen kunnen hebben, waaronder dus het ontslag van Horner.

Aandelen

Uit het document dat is ingezien door PlanetF1 blijkt dat het persoonlijke aandeel van Chalerm Yoovidhya in Red Bull GmbH is beëindigd. Yoovidhya had al 49% van de aandelen van het bedrijf met zijn eigen bedrijf TC Agro Trading Company Ltd., maar had ook 2% aan persoonlijke aandelen. Deze zijn nu overgedragen aan Fides Trustees SA.

Fides Trustees SA is een Zwitserse investeringsmaatschappij. Zelf omschrijven ze zich als een 'onafhankelijk trustbedrijf dat streeft naar een uitstekende service in combinatie met een voorzichtige maar ondernemende benadering van trust- en bedrijfsdiensten'. Deze verkoop betekent dat Yoovidhya voor het eerst in de geschiedenis van Red Bull GmbH niet de meerderheid heeft in aandelen binnen het bedrijf. Het wordt nu gelijk met de Oostenrijkse kant.

Ontstaan

De vader van Chalerm Yoovidhya, Chaleo Yoovidhya, richtte samen met Dietrich Mateschitz het bedrijf Red Bull GmbH op. Om gelijk te blijven, kreeg ieder van hen 49% van de aandelen. Omdat Mateschitz het bedrijf runde, mocht de zoon van Yoovidhya, Chalerm, de overige 2% aan aandelen hebben. Na de dood van zijn vader had Chalerm Yoovidhya de meerderheid van de aandelen van het bedrijf.

De Thaise en Oostenrijkse aandeelhouders stelden eind 2022 hun nieuwe directie samen en benoemden Franz Watzlawick tot CEO, Alexander Kirchmayr tot CFO en Oliver Mintzlaff tot CEO van de afdeling bedrijfsprojecten en investeringen van Red Bull.

Steun

Het bleek toen dat Horner de steun van de Oostenrijkse kant niet had behouden, maar wel van Yoovidhya. Horner had dus een soort vangnet met Yoovidhya, want die steunde hem. Mateschitz deed dat niet, maar Yoovidhya was in de meerderheid, want het had meer aandelen. Nu niet meer, dus kan het goed zijn dat dit de oorzaak is dat Christian Horner is ontslagen.