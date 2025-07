Apple biedt op exclusieve uitzendrechten Formule 1

De nieuwe F1-film draait momenteel zeer goed in de bioscopen. Apple is betrokken bij deze film, en ze zouden nu zelfs een bod hebben gedaan op de uitzendrechten van de Formule 1 in de Verenigde Staten.

Apple gaat niet in Nederland de koningsklasse van de racerij uitzenden. Apple wil de concurrentie aangaan met ESPN in de Verenigde Staten. ESPN heeft daar momenteel de rechten in handen, maar het is onduidelijk of ze hier in de toekomst mee verder gaan.

Volgend jaar

Volgend jaar komen de uitzendrechten van de Formule 1 weer op de markt. Apple kan daardoor een serieuze gooi doen naar de rechten van de F1, zo meldt de Financial Times. De interesse vanuit Apple komt vooral door de Formule 1-film die momenteel in de bioscopen draait. De film mag een succes genoemd worden en ook Apple ziet dat.

Apple wil dus graag de Formule 1 gaan uitzenden in Amerika, zo legt de Financial Times uit. De F1-film heeft tot nu toe al meer dan 300 miljoen dollar opgebracht en is daarmee een van de beste films van Apple TV. Apple is geen nieuwkomer in de sport. Zij hebben al de Amerikaanse honkbalcompetitie op hun streamingdienst staan en de Major League Soccer, de Amerikaanse voetbalcompetitie.

Eigen streamingdienst

ESPN verdient ongeveer 85 miljoen dollar per jaar aan de Formule 1. Dat klinkt voor Apple als muziek in de oren. De F1 heeft echter wel een eigen streamingdienst, net zoals in Nederland; daar verdient de F1 zelf op. ESPN heeft echter wel een voordeel op Apple. Het bedrijf dat momenteel de Formule 1-broadcast heeft, heeft een exclusieve periode om het contract te verlengen.

Voor Liberty Media is de Verenigde Staten een belangrijk publiek. Ze hebben al Miami en Las Vegas aan de kalender toegevoegd. Ook Austin is al een tijdje onderdeel van de kalender. TWG Motorsports en General Motors, twee Amerikaanse bedrijven, komen binnenkort met Cadillac de Formule 1 in.