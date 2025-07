Leegloop in beeld: deze kopstukken vertrokken bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing ontsloeg deze week teambaas Christian Horner. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft en een onrustige periode mag hij zijn spullen pakken bij het team uit Milton Keynes. Zijn vertrek volgt na een leegloop, van alle sleutelfiguren die het team succes brachten is bijna niemand meer over.

Het ontslag van Horner kwam voor veel mensen als een verrassing. Hij stond al sinds 2005 aan het roer bij Red Bull, en hij overleefde alle stormen. Toch heeft de huidige situatie hem de kop gekost. Red Bull lijkt een flinke reorganisatie te moeten doorvoeren om terug te kunnen keren aan de top. Laurent Mekies krijgt nu de taak om te gaan bouwen, want veel grote namen zijn in de afgelopen jaren vertrokken.

Rob Marshall

Eén van de eerste grote namen die zijn vertrek aankondigde, was engineer Rob Marshall. De 57-jarige Brit werkte van 2006 tot en met 2023 bij Red Bull, en speelde achter de schermen een zeer belangrijke rol bij het team. In mei 2023 werd zijn vertrek wereldkundig gemaakt, en stapte hij over naar grote concurrent McLaren. Daar is hij als technisch directeur verantwoordelijk voor de engineering en het design.

Marshall lijkt een sleutelrol te spelen bij de huidige successen van McLaren. De Brit blijkt een groot gemis te zijn voor Red Bull, en hij luidde een soort leegloop in.

Adrian Newey

De grootste klap voor Red Bull volgde in mei 2024. Topontwerper Adrian Newey kondigde zijn vertrek aan, hij was sinds 2006 werkzaam bij Red Bull. Newey was verantwoordelijk voor alle titelwinnende auto's van Red Bull, en hij geldt als een soort legende. Na zijn vertrek werd hij in verband gebracht met veel teams, maar uiteindelijk viel zijn keuze op Aston Martin. Bij het Britse team focust hij zich nu volledig op de auto voor 2026.

Jonathan Wheatley

Na het vertrek van Newey kreeg Red Bull nog een klap te verwerken. Sportief directeur Jonathan Wheatley kondigde in 2024 ook aan dat hij Red Bull ging verlaten. Na de Grand Prix van Abu Dhabi nam hij afscheid, en werd hij de nieuwe teambaas van Sauber.

Bij Sauber, wat volgend jaar het fabrieksteam van Audi wordt, kan Wheatley eindelijk op eigen benen staan. Hij was jarenlang één van de belangrijkste mensen bij Red Bull, en hij stond tijdens de races in contact met de wedstrijdleiding. Bij Sauber maakt hij nu een goede indruk, en de Zwitserse renstal zet grote stappen. Red Bull besloot na zijn vertrek om de taken over een aantal mensen te verdelen.

Will Courtenay

Red Bull kreeg vorig jaar wederom een harde klap in het gezicht toen hoofdstrateeg Will Courtenay zijn vertrek aankondigde. De Brit gaat Red Bull verlaten en gaat de stap zetten naar McLaren. Voorlopig blijft hij met Hannah Schmitz nog verantwoordelijk voor de strategie, want hij blijft tot medio 2026 bij Red Bull. In 2027 begint hij als sportief directeur bij McLaren.

Sergio Perez

Ook op het gebied van coureurs veranderde er veel blij Red Bull. Eind vorig jaar namen ze zelf het besluit om Sergio Perez de deur te wijzen. De Mexicaan reed sinds 2021 voor Red Bull, maar in zijn laatste seizoen vielen zijn prestaties flink tegen. Perez zit nu zonder zitje, en hij werd vervangen door Liam Lawson. Het bleek niet de juiste keuze te zijn, en Lawson werd na twee races vervangen door Yuki Tsunoda. De Japanner maakt echter ook geen goede indruk.

Christian Horner

Deze week viel ook het doek voor teambaas Christian Horner. Hij leek alle stormen te overleven, maar de huidige prestaties vormden het fatale schot. Na twintig jaar trouwe dienst vertrekt Horner uit Milton Keynes, en wordt hij vervangen door Laurent Mekies. Het is het begin van een nieuwe periode voor het Oostenrijkse team.