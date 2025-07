Herbert zag ontslag Horner aankomen: "Verstappens hebben hun zin gekregen"

Het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner zorgde voor een schokgolf in de Formule 1-wereld. Zijn ontslag kwam voor veel mensen onverwachts, maar Johnny Herbert stelt dat het voor hem geen verrassing is. Volgens Herbert heeft de familie Verstappen nu hun zin gekregen.

Horner stond sinds 2005 aan het roer bij Red Bull Racing. Onder zijn leiding groeide de renstal uit tot een absoluut topteam, maar in de afgelopen anderhalf jaar zakten de resultaten flink in. Meerdere kopstukken vertrokken, en er werd hevig gespeculeerd over de toekomst van Max Verstappen. Horner leek zich weinig zorgen te maken, maar moest gisteren dus toch zijn spullen pakken.

Geen verrassing

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert geeft zijn mening over de zaak bij EscapistMagazine: "Ik ben niet verrast door het ontslag van Horner. Met alles wat er is gebeurd en met het vertrek van Adrian Newey, was het logisch dat er op een gegeven moment een verandering nodig was."

"Het heeft eventjes geduurd, maar ik denk dat deze beslissing de juiste stap is voor Red Bull. Het wordt nu lastig voor hen. Is dit het begin van een neerwaartse spiraal voor het team? Ik weet dat Jos Verstappen wilde dat Christian zou vertrekken, en dat is nu dus ook gebeurd."

Familie Verstappen

Herbert linkt het vertrek van Horner aan de geruchten over een verstoorde relatie met de Verstappens: "De familie Verstappen heeft nu alles wat ze willen, maar ik weet niet zeker of dat genoeg is. Er is nog steeds veel werk te doen bij Red Bull."

Zware periode

Volgens Herbert kan Red Bull een zware periode tegemoet gaan: "Het kan jaren duren voordat het team zich weer op een goede positie bevindt, en ze weer races winnen. De geruchtenmolen draait nog steeds als het gaat om Max en een mogelijke overstap naar Mercedes volgend jaar. Ik denk dat dit een nieuw signaal is van de terugval van Red Bull."