'Yuki Tsunoda gaat negatief F1-record verbreken'

Yuki Tsunoda is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Japanner worstelt met zijn Red Bull-bolide, en de kans is klein dat hij in de buurt gaat komen van het podium. Damon Hill vreest dat Tsunoda een negatief Formule 1-record gaat breken.

Tsunoda is sinds de Japanse Grand Prix de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal hadden ze het gevoel dat hij dichter in de buurt van Max Verstappen kon blijven dat Liam Lawson. In eerste instantie leek dat goed te gaan, maar inmiddels is duidelijk dat ook Tsunoda niet in staat is om Verstappen te helpen.

Negatief record in zicht

Wat de toekomst brengt voor Tsunoda, is nog steeds zeer onduidelijk. Tsunoda heeft nu 99 Grands Prix verreden, maar een podiumplaats staat nog niet achter zijn naam. Het record van de meeste races zonder podiumplaats staat op naam van Adrian Sutil, die 128 Grands Prix reed zonder het ereschavot te betreden. Dat record stond jarenlang op naam van Nico Hülkenberg, maakt hij pakte vorig weekend in Silverstone een podium.

Pijnlijke kritiek van Hill

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill vreest dat Tsunoda het record van Sutil kan gaan verbreken. In de Sky Sports-podcast The F1 Show spreekt hij zich uit: "Yuki Tsunoda heeft nu 99 races zonder een podiumplaats achter de rug. Het is ongelooflijk, ik kan dit haast niet geloven... Hij kan zomaar dat record gaan verbreken. Maar ik denk niet dat hij tot het aantal races van Nico gaat komen."

Onzekere toekomst

Tsunoda heeft nog geen contract voor het aankomende Formule 1-seizoen. Red Bull heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst, en andere teams lijken geen zitje over te hebben voor de populaire Japanner. Tsunoda staat momenteel op de zeventiende plaats in de strijd om de wereldtitel, hij heeft tien WK-punten achter zijn naam staan.