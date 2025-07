Verstappen deelt eerste reactie op vertrek Horner

Max Verstappen heeft gereageerd op het vertrek van teambaas Christian Horner bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen heeft mooie woorden over voor Horner, en bedankt hem voor de samenwerking. Horner werd vandaag de laan uitgestuurd door Red Bull.

Het team van Red Bull zorgde vandaag voor een enorme schok in de Formule 1-wereld. De Oostenrijkse renstal maakte bekend dat ze per direct afscheid hebben genomen van teambaas Horner. De Brit stond sinds 2005 aan het roer bij Red Bull, en stond aan de wieg van alle grote successen van het Oostenrijkse team. Dit jaar vielen de resultaten tegen, en dat is nu het waterloo van Horner gebleken.

Prachtige woorden van Horner

Max Verstappen werkte in al zijn Red Bull-jaren samen met Horner. De Nederlandse coureur was vandaag in Nederland voor een sponsorevenement van Heineken, en hij had nog niet gereageerd op het vertrek van Horner. Daar is nu verandering ingekomen, want op sociale media plaatst hij een reactie gericht aan Horner.

Op X deelt Verstappen een foto waarop te zien is hoe hij Horner omhelst. Daarbij schrijft hij een boodschap waarin hij Horner bedankt voor het harde werk en de goede samenwerking: "Van mijn eerste zege, tot vier wereldkampioenschappen, we hebben samen alles gedeeld. We hebben memorabele races gewonnen en talloze records gebroken. Bedankt voor alles, Christian!"

Hoe ziet de toekomst eruit?

Wat het vertrek van Horner betekent voor de toekomst van Verstappen, is nog niet bekend. De Nederlander staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar wordt al geruime tijd gelinkt aan een overstap naar het team van Mercedes. Nu Horner weg is, kan dat voor een nieuwe situatie gaan zorgen.

Wat Horner gaat doen met zijn toekomst, is nog niet duidelijk. De Brit werd eerder gezien als een optie voor Ferrari, maar hij ontkende al die verhalen.