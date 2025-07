Hadjar hoort 'Positieve geluiden' over comeback Pérez

Volgens Racing Bulls-coureur Isack Hadjar is het logisch dat Sergio Perez een F1-comeback gaat maken. De rookie laat de mensen denken dat er van alles aan de gang is. De Mexicaan wordt vooral in verband gebracht met het nieuwe team Cadillac.

Sergio Pérez verdween vorig jaar van de F1-grid, nadat hij werd ontslagen door Red Bull Racing. De prestaties van Pérez vielen enorm tegen. Hij werd toen vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda.

Vertrek bij Red Bull

Pérez moest zijn spullen pakken en kwam voor het eerst sinds veertien jaar zonder stoeltje te zitten. Er wordt steeds meer gedacht dat Pérez het nog lang zo slecht niet deed bij Red Bull. De prestaties van Yuki Tsunoda en Liam Lawson zijn nog slechter dan die van Pérez vorig seizoen. Hierdoor neemt het respect voor Pérez weer toe.

Het gloednieuwe Cadillac-team wordt ook veel in verband gebracht met Pérez. Zelf maken ze er ook geen geheim van dat ze Pérez zouden willen hebben. Hadjar zegt dan ook dat veel geluiden zijn in de paddock rondom een comeback.

Rentree in de maak?

"Hij is absoluut van Formule 1-kaliber", vertelt de Racing Bulls-coureur tegenover de internationale media. "Ik hoor veel positieve dingen voor hem over volgend jaar. Er lijkt iets gaande te zijn. Hij verdient overduidelijk een zitje hier. Het is Sergio. Hij heeft het behoorlijk goed gedaan naast Max", zo sluit Isack Hadjar zijn betoog af.

Pérez heeft al bij heel wat teams rondgelopen. Sauber, McLaren, Force India, Racing Point en Red Bull. Het was in totaal goed genoeg om zes keer te winnen en 39 podiums te behalen. De momenteel 35-jarige coureur heeft zelf ook vertelt dat hij graag terug wil keren naar de Formule 1. Max Verstappen had zelf ook vertelt tegenover internationale media dat Sergio Pérez het verdient om bij Cadillac aan de slag te gaan.