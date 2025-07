Verstappen op gelijke hoogte met Piastri in opvallend lijstje

Max Verstappen heeft een zware eerste seizoenshelft achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur staat derde in het wereldkampioenschap en hij lijkt kansloos voor een nieuwe wereldtitel. Toch was er één lichtpuntje voor Verstappen, op de zaterdag was hij namelijk één van de besten.

Verstappen moet het dit jaar afleggen tegen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De twee coureurs lijken samen om de wereldtitel te gaan vechten, en de achterstand van Verstappen is zeer fors. De Nederlander wist tot nu toe twee races te winnen, terwijl zijn tegenstanders vijf en vier keer als winnaar over de streep kwamen.

Op gelijke hoogte met Piastri

Verstappen worstelt regelmatig met zijn RB21, maar toch was er in de eerste helft van het seizoen één lichtpuntje. Op de zaterdag was hij namelijk regelmatig sterk, en wist hij boven zichzelf uit te stijgen. Hij heeft namelijk tot nu toe vier pole positions gepakt. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met Piastri, die ook vier keer de pole pakte. Norris (drie pole positions) en George Russell (één pole positions) zijn de enige andere polesitters van de eerste seizoenshelft.

Pole geen garantie voor de zege

Verstappen startte dit jaar vanaf de pole position tijdens de Grands Prix van Japan, Saoedi-Arabië, Miami en Groot-Brittannië. Alleen in Japan wist hij de pole om te zetten in de zege, en dat laat zien hoe zwaar hij het heeft in de races. In Silverstone werd hij bijvoorbeeld vijfde, terwijl hij wel vanaf de eerste plaats was gestart.

Grote achterstand

Verstappen staat na de eerste twaalf raceweekenden van het seizoen op 165 WK-punten, terwijl zijn McLaren-concurrenten veel meer punten bij elkaar hebben gereden. Norris staat op de tweede plaats met 226 WK-punten, terwijl Piastri eerste staat met in totaal 234 WK-punten. De vier poles zijn voor Verstappen dan ook een doekje voor het bloeden.

Pole positions in de eerste seizoenshelft:

1. Oscar Piastri - 4 pole positions

2. Max Verstappen - 4 pole positions

3. Lando Norris - 3 pole positions

4. George Russell - 1 pole position