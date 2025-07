Hülkenberg bedankt Verstappen na prachtig gebaar

Nico Hülkenberg pakte afgelopen weekend in Silverstone zijn eerste podiumplaats in zijn Formule 1-loopbaan. Na vijftien jaar mocht hij eindelijk naar het ereschavot, en daar was hij heel erg trots op. De Duitser kreeg felicitaties van Max Verstappen, en dat betekende veel voor hem.

In de chaotische race op het iconische asfalt van het circuit van Silverstone hield Hülkenberg zijn hoofd koel. Hij nam de juiste beslissingen op het moment dat het begon te regenen, en maakte verder geen grote fouten. Hij sloeg in zijn Sauber een aanval van Ferrari-coureur Lewis Hamilton af, en kon alleen het tempo van de McLarens niet bijhouden.

Hülkenberg heeft er zeer lang op moeten wachten, maar mag zich nu toch een podiumklant in de Formule 1 noemen. Hülkenberg reageerde zelf emotioneel op zijn eerste podiumplaats, en het leek erop dat iedereen blij voor hem was. Het regende complimenten, en veel coureurs stonden klaar om Hülkenberg te feliciteren.

Veel felicitaties

Zo rende zijn Sauber-teamgenoot Gabriel Bortoleto het parc fermé in om Hülkenberg te feliciteren. Ook Max Verstappen bleef even wachten om zijn goede vriend een persoonlijke felicitatie te geven. Dit betekende veel voor de Duitser, die veel optrekt met Verstappen.

Na afloop van de chaotische race besprak Hülkenberg zijn mooie moment met Verstappen bij Viaplay: "Max was ook de eerste die naar me toe kwam toen ik uit de auto stapte. We kennen elkaar al heel erg lang, eigenlijk al sinds onze tienerjaren, door het karten. Ik heb echt enorm veel respect voor hem, wat hij doet en waar hij voor staat. Max is gewoon een geweldig persoon."

Emotionele prestatie

Hülkenberg was in ieder geval trots op zijn prestatie: "Het betekent heel erg veel voor me. We hebben een briljante race gereden en we deden alles goed. Het betekent dat ik het verdien om hier te staan! Ik ben gewoon ontzettend blij dat we het voor elkaar hebben gekregen. Ik had het niet verwacht na de kwalificatie, omdat ik vanaf de laatste positie moest starten. Het is een gek verhaal, een gekke race."