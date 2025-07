'Ontslagen Horner krijgt 50 miljoen pond mee van Red Bull'

Christian Horner werd deze week ontslagen door het team van Red Bull Racing. Na twintig jaar vertrekt de teambaas uit Milton Keynes, maar dat doet hij niet met lege handen. Het lijkt er namelijk op dat hij kan rekenen op een vergoeding van ongeveer 50 miljoen pond.

Horner was sinds 2005 de teambaas van het team van Red Bull Racing. Onder zijn leiding groeide Red Bull uit tot een absoluut topteam in de Formule 1. Hij was één van de machtigste figuren in de sport, maar zijn positie stond ook onder enorme druk. In de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond, en vielen de prestaties van Red Bull tegen.

Langlopend contract

Op woensdag maakte Red Bull Horners ontslag wereldkundig, en dat was een harde klap. Volgens The Telegraph kan Horner mogelijk rekenen op een enorme vergoeding van ongeveer 50 miljoen pond. De krant stelt dat het contract van Horner waarschijnlijk tot en met 2030 liep.

Groot bedrag

Volgens The Telegraph bleek uit de cijfers van Red Bull Technology Ltd. dat de hoogste betaalde directeur, Horner, in 2022 8,04 miljoen pond kon bijschrijven en in 2023 8,92 miljoen pond. Volgens de krant is de kans groot dat dit salaris in 2024 is gestegen, omdat Red Bull dat jaar met Max Verstappen de wereldtitel pakte.

Mogelijk kan Horner op een nog hogere vergoeding rekenen. The Telegraph stelt dat als zijn advocaten aandringen op een volledige afbetaling van zijn contract, het bedrag kan oplopen tot wel 60 miljoen pond. Daarnaast zijn er mogelijk nog andere inkomsten of bonussen die Horner had kunnen ontvangen als hij in functie was gebleven.

Nieuwe teambaas

Horner is bij Red Bull opgevolgd door Laurent Mekies. De Fransman kwam over van zusterteam Racing Bulls, waar hij in de afgelopen anderhalf jaar de teambaas was. Mekies krijgt een zware taak, want Red Bull is ver weggezakt. Ze staan slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, en een nieuwe wereldtitel voor Verstappen lijkt onmogelijk.