Wolff volgt Horner op als langstzittende teambaas in de Formule 1

Het team van Red Bull ontsloeg vandaag teambaas Christian Horner. De Brit stond sinds 2005 aan het roer bij Red Bull, en was dan ook de langstzittende teambaas in de Formule 1. Nu hij is ontslagen, heeft hij de fakkel doorgegeven aan Toto Wolff.

Horner speelde jarenlang een grote rol in de Formule 1. Als dertiger kwam hij in 2005 binnen bij het nieuwe team van Red Bull. Onder zijn leiding groeide Red Bull uit tot een topteam, en werden er van 2010 tot en met 2013 vier wereldtittels gepakt met Sebastian Vettel.

Einde van een tijdperk

Ne een paar magere jaren groeide Red Bull weer uit tot een topteam, en werden er vier wereldtitels gepakt met Max Verstappen. De Nederlander staat nu derde in het wereldkampioenschap, en een nieuwe wereldtitel lijkt niet mogelijk te zijn. Red Bull heeft Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies aangesteld als de opvolger van Horner.

Wolff

Door het vertrek van Horner is Toto Wolff nu de langstzittende teambaas in de Formule 1. Hij is sinds 2014 officieel de teambaas van Mercedes, en dat betekent dat hij nu bezig is met zijn elfde jaar aan de top bij de Duitse renstal. Opvallend genoeg zijn alle andere teambazen in de Formule 1 pas recent in dienst getreden.

Veel veranderingen

In 2023 werden Andrea Stella, Frédéric Vasseur en James Vowles aangesteld als de teambazen van McLaren, Ferrari en Williams. Achter Wolff zijn zij nu de langstzittende teambazen in de Formule 1. Ayao Komatsu volgt op de derde plaats in dit 'klassement', de Japanner zwaait sinds begin 2024 met de scepter bij Haas.

Dit jaar zijn er vijf (!) teambazen aan hun nieuwe job begonnen. Het gaat om Jonathan Wheatley (Sauber), Andy Cowell (Aston Martin), Flavio Briatore (Alpine), Laurent Mekies (Red Bull) en Alan Permane (Racing Bulls).

Teambazen in de Formule 1:

McLaren: Andrea Stella (2023)

Red Bull: Laurent Mekies (2025)

Mercedes: Toto Wolff (2014)

Ferrari: Frédéric Vasseur (2023)

Alpine: Flavio Briatore (2025)

Racing Bulls: Alan Permane (2025)

Aston Martin: Andy Cowell (2025)

Haas: Ayao Komatsu (2024)

Sauber: Jonathan Wheatley (2025)

Williams: James Vowles (2023)