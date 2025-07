Was dit de indirecte aanleiding van het ontslag van Horner?

Het team van Red Bull Racing ontsloeg deze week teambaas Christian Horner. Het nieuws kwam voor veel mensen als een donderslag bij heldere hemel. Martin Brundle stelt dat de problemen van Red Bull ontstonden na het overlijden van Dietrich Mateschitz.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing, en onder zijn leiding werden er veel successen geboekt. Red Bull zakte in de afgelopen anderhalf jaar echter steeds verder terug. De chaos was groot, en na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz in 2022 was er regelmatig veel onrust binnen het raceteam.

De invloed van Mateschitz

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle probeerde het uit te leggen in een reactie bij Sky Sports: "Dit gaat allemaal terug naar overlijden van Mateschitz, de eigenaar van 49 procent van Red Bull, die het allemaal is begonnen met de familie Yoovidya. Hij stond echt aan het roer. Er gebeurde niets zonder dat Mateschitz het ondertekende. Hij was de absolute leider van die groep."

"Sinds zijn overlijden en de komst van allerlei andere mensen, zie je dat het mis gaat."

Vertrouwen in nieuwe teambaas Mekies

Red Bull stelde op woensdag direct een vervanger van Horner aan. Het gaat om Laurent Mekies, die tot en met maandag de teambaas was van Racing Bulls. Hij was daarvoor werkzaam bij onder meer Ferrari en de FIA.

Brundle stelt dat dit een slimme keuze is: "Hij heeft veel ervaring opgedaan bij Toro Rosso, Ferrari en de FIA. We zien dit tegenwoordig steeds vaker. Kijk naar het uitstekende werk dat Andrea Stella levert bij McLaren, en wat James Vowles doet bij Williams. Mensen met een technische achtergrond hebben op dat gebied de leiding."

"Laurent heeft geweldig werk geleverd bij Racing Bulls. Dat hebben ze binnen de Red Bull-groep ook gezien en dus hebben ze hem maar direct promotie gegeven."