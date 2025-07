Officieel: Horner vertrokken bij Red Bull, Mekies opvolger

Red Bull heeft het vertrek van Christian Horner bevestigd. Het nieuws lekte vanochtend uit via De Telegraaf. Horner was sinds 2005 de teambaas en CEO van Red Bull Racing, maar in de afgelopen maanden vielen de prestaties tegen. Laurent Mekies is zijn opvolger.

Red Bull heeft het vertrek van Horner bevestigd. Hij is na twintig jaar vertrokken bij het team uit Milton Keynes, volgens Red Bull is hij per direct de deur gewezen. Hij wordt opgevolgd door Laurent Mekies, die de teambaas was van Racing Bulls. Eerder werkte hij bij Toro Rosso, de FIA en Ferrari.

Het personeel van Red Bull werd vandaag op de hoogte gebracht van het vertrek van Horner. De Brit was sinds 2005 de teambaas van Red Bull, en stond aan de wieg van alle successen. In de afgelopen maanden vertrokken er echter veel kopstukken bij Red Bull waaronder Adrian Newey en Jonathan Wheatley.

Mekies de opvolger

Horner wordt per direct opgevolgd door Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies. Hij wordt per direct opgevolgd door Alan Permane, de Brit werkte jarenlang bij Alpine en zit sinds vorig jaar op de pitmuur bij Red Bulls zusterteam.

Rampzalige start van het seizoen

Red Bull beleefde een rampzalige eerste seizoenshelft in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal wist met Max Verstappen twee races te winnen, maar staat slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Verstappen staat derde in het wereldkampioenschap, en zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.

Wat betekent dit voor de toekomst van Verstappen?

Wat het vertrek van Horner voor de toekomst van Verstappen betekent, is nog onduidelijk. Verstappen landde vandaag op Schiphol, en is aanwezig op Zandvoort voor een sponsorevenement van Heineken. De Nederlander werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes.

In Silverstone wilde de Nederlander daar niets over kwijt, en dat gold ook voor de vertegenwoordigers van Mercedes.