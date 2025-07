"Mercedes ontkent geheime meeting tussen Wolff en Verstappen op Sardinië'.

Het houdt de gemoederen binnen de F1-wereld flink bezig: Gaat Max Verstappen een spraakmakende transfer maken naar Mercedes of blijft de viervoudig wereldkampioen bij zijn werkgever Red Bull? De geruchten over een overstap van de Nederland naar de Duitse renstal werden extra goed gevoed doordat Mercedes-teambaas Toto Wolff en Max Verstappen een paar dagen terug op hetzelfde moment waren in Sardinië - een eiland in de Middellandse Zee. Theorieën over een geheime ontmoeting tussen de twee vlogen langs alle nieuwskanalen en was op sociale media een 'hot topic'. Volgens het Duitse medium Bild klopt niks van deze informatie en waren Wolff en Verstappen toevallig op dezelfde plek. De sensatiekrant sprak met bronnen uit het Mercedes-kamp.

Geloofwaardig?

Mercedes heeft nog niet publiekelijk gereageerd en het kamp Verstappen laat ook niks los. Zwijgen is goud, spreken is zilver lijkt het beste devies. Beide kampen kunnen zullen ook niet toegeven dat er een ontmoeting is geweest. Hoe geloofwaardig de Mercedes bronnen van Bild zijn, is ook maar afwachten. Ralf Schumacher, voormalig F1-coureur bij onder andere Williams en Jordan, zei eerder dat het wel erg opvallend dat Wolff en Verstappen op hetzelfde eiland vertoeven.

"Het is geen toeval dat er deze week twee boten voor de kust van Sardinië liggen. De ene is van Toto Wolff en de andere is van Max Verstappen. Ik kan me voorstellen dat ze daar een kopje koffie gaan drinken. Schumacher stelt dat Verstappen tijdens de zomerstop een besluit gaat nemen over zijn toekomst. Volgens de Duitser zal Verstappen de zaken zeer zorgvuldig gaan overwegen. Daarbij zou het feit dat Verstappen zeer veel te danken heeft aan Red Bull, ook een rol spelen. Maar, zo stelt Schumacher, Verstappen heeft wel een winnende auto nodig. Vooralsnog heeft hij die echter niet bij Red Bull.

Contract

Officieel is Max Verstappen nog in dienst bij Red Bull tot met 2028. George Russells overeenkomst bij Mercedes loopt na dit seizoen af, net zoals die van debutant Andrea Kimi Antonelli. Mercedes, Wolff en Russell lieten al doorschemeren dat Verstappen een gewild coureur is. Door het uitblijven van een nieuw contract voor Russell en Antonelli, de onrust en tegenvallende prestaties bij Red Bull, zorgt ervoor dat de geruchtenmolen zal blijven draaien.