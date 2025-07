Emotionele Marko deelt afscheidsboodschap voor Horner

Helmut Marko heeft zijn eerste reactie op het vertrek van Christian Horner gedeeld. Horner werd eerder deze week ontslagen, en Marko bleef opvallend stil. Nu bedankt de teamadviseur de vertrokken Horner voor zijn harde werk en hun mooie samenwerking in de afgelopen twintig jaar.

Marko en Horner waren jarenlang de grote mensen binnen het team van Red Bull. Er gingen eerder wel eens geruchten rond over een mogelijke tweestrijd tussen de heren, maar Marko heeft dat altijd ontkend. Dit seizoen vielen de prestaties van Red Bull flink tegen, en kwam de positie van Horner steeds meer onder druk te staan. Na een spoedoverleg werd besloten om Horner te ontslaan.

Red Bull-adviseur Marko bleef in de afgelopen 24 uur opvallend stil. Die stilte heeft hij nu doorbroken in een statement van Red Bull: "Christian en ik heb in de afgelopen twintig jaar zeer succesvol samengewerkt, in zowel de Formule 1 als in de Formule 3000."

"Ik wil Christian daar hartelijk voor danken. Tijdens deze periode waren we in staat om een enorm aantal prachtige prestaties te vieren. We hebben geholpen bij het ontwikkelen van twee wereldkampioenen en meerdere racewinnaars. Dat is altijd zo geweest, en het is ook nog steeds de manier van werken van Red Bull."

Marko kijkt daarna weer vooruit naar de komende races. De Oostenrijker blijft strijdvaardig, en blijft dromen van grote successen: "Wat de huidige situatie van ons team betreft: er zijn nog twaalf races te gaan. We zullen blijven vechten voor het wereldkampioenschap, zolang het wiskundig mogelijk is."

Het wordt heel erg moeilijk om die titel te gaan pakken. Max Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap met een grote achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Marko gaf eerder aan dat een nieuwe wereldtitel zo goed als onmogelijk gaat worden.

