"Zo kijk je zonder Viaplay gratis de GP van België met Max Verstappen"

In 2025 hebben Nederlandse Formule 1-fans meerdere opties om de zeer fameuze Grote Prijs van België op Spa-Francorchamps live te volgen. De bekendste en meest gebruikte dienst is ViaPlay, dat sinds 2022 de exclusieve tv-rechten heeft op koningsklasse binnen onze landsgrenzen. Via het Scandinavische streamingdienst kunnen kijkers alle raceweekenden volgen, inclusief trainingen, kwalificaties en natuurlijk de hoofdrace. Echter, wel tegen een fors maandbedrag van minimaal €16,99 per maand.

Goedkoper alternatief

Een interessant alternatief is F1 TV Pro. Deze officiële streamingdienst van de Formule 1 biedt een breder scala aan functies dan Viaplay. Gebruikers kunnen zelf camerastandpunten kiezen, zoals onboard-beelden of pitlane-camera’s, en genieten van internationale commentatoren. F1 TV Pro is vooral populair bij de echte racefanaten die elk detail van het raceweekend willen volgen, van de vrije trainingen tot de podiumceremonie. Maar net als ViaPlay ook achter de 'decoder' waar je extra geld voor moet neerleggen.

Gratis bij de Duitsers

Voor wie geen abonnement wil nemen, is er nog een verrassende uitweg via de Duitse zender RTL. In 2025 zendt RTL opnieuw zeven Formule 1-races gratis uit, waaronder de GP van België op zondag 27 juli. Hoewel de uitzendingen in het Duits zijn, staat RTL bekend om zijn ervaren commentatorteam met onder andere Heiko Wasser en Christian Danner. Ook Günther Steiner, voormalig teambaas van Haas F1 Team, levert regelmatig scherpe en vermakelijke analyses.

Zandvoort ook op open net

Er is nog meer goed nieuws voor kijkers zonder betaald abonnement: de Grand Prix van Nederland is in 2025 ook gratis live te volgen via RTL Duitsland, dat zeven Formule 1-races dit seizoen uitzendt op het open net. RTL Duitsland is te ontvangen via satelliet (Astra 19.2° Oost) en bij sommige Nederlandse en Belgische tv-aanbieders, zoals Ziggo of KPN. Las Vegas is de laatste wedstrijd die zonder betaald abonnement te kijken is via de vaste tv-provider.