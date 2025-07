Horner laat voor het eerst van zich horen na pijnlijk Red Bull-ontslag

Christian Horner heeft voor het eerst zelf van zich laten horen na zijn ontslag bij Red Bull Racing. De ontslagen teambaas deelt op Instagram een uitgebreid statement waarin hij iedereen bedankt voor hun harde werk, en waar hij trots reageert op alle successen.

Red Bull zorgde vanochtend voor een schok toen bekend werd dat Horner per direct is vertrokken. Na een crisisoverleg werd besloten om Horner aan de kant te schuiven. Hij wordt vervangen door Laurent Mekies, die overkomt van zusterrenstal Racing Bulls. Mekies wordt, net als Horner was, de teambaas en CEO van Red Bull Racing.

Geweldige reis

Horner heeft op Instagram nu zelf gereageerd op zijn vertrek. Hij deelde een uitgebreid statement: "Na een ongelooflijke reis van twintig jaar samen, neem ik vandaag met pijn in het hart afscheid van het team waarvan ik zoveel heb gehouden."

"Jullie, de geweldige mensen in de fabriek, zijn stuk voor stuk het hart en de ziel geweest van alles wat we hebben bereikt. Winnen en verliezen, bij elke stap, we hebben elkaar altijd als één man gesteund en dat zal ik nooit vergeten. Het was een voorrecht om deel uit te maken van, en om leiding te geven aan dit epische team en ik ben zo trots op onze gezamenlijke prestaties en op jullie allemaal."

Dankwoord voor de rivalen

Horner bedankt verder ook alle partners en fans, en zelfs zijn tegenstanders: "Ook dank aan onze rivalen, zonder hen zou er niet kunnen worden geracet. Jullie hebben ons gepusht, uitgedaagd en ons in staat gesteld om prestaties te behalen die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. De competitie heeft elke overwinning zoeter gemaakt en van elke tegenslag een kans gemaakt om toe te slaan."

Mooi slotwoord

Horner sluit af met een mooie boodschap: "Het was een eer om deel uit te maken van dit ongelooflijke tijdperk in de autosport. Ik vertrek met immense trots over wat we hebben bereikt en over wat er in de pijplijn zit voor 2026. Ik heb enorm veel respect voor iedereen die de Formule 1 tot de sport heeft gemaakt die het vandaag is. Dankjewel."