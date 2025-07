Max Verstappen krijgt dringend toekomstadvies

De toekomst van Max Verstappen is nog altijd een hot item in de Formule 1-wereld. Hij wordt nog altijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing, maar volgens Günther Steiner is dat helemaal geen goed idee. Hij stelt dat een overstap in 2026 een te groot risico is.

Red Bull heeft deze week voor veel onrust gezorgd in de Formule 1-wereld. Na twintig jaar trouwe dienst werd teambaas Christian Horner de deur gewezen. Dit zorgde direct voor speculatie over de toekomst van Verstappen, want het was geen geheim dat zijn vader Jos het niet bepaald goed vinden met Horner. Toch betekent dit niet automatisch dat Verstappen blijft waar hij is.

Dringend advies

Volgens voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is het voor Verstappen beter om bij Red Bull te blijven. Hij geeft zijn mening bij Sport.de: "Ik denk dat Max volgend jaar blijft waar hij nu zit. Er gaan dan natuurlijk volledig nieuwe aero- en motorreglementen gelden. Niemand weet precies waar iedereen zal staan. Om nu een overstap te maken en een contract voor de lange termijn te tekenen, is een veel te groot risico."

Kijken naar de verschillen

Steiner stelt dat Verstappen het beter anders aan kan pakken: "Ik denk dat Max zal kijken naar hoe het volgende seizoen van start gaat, naar wie de beste auto heeft. Natuurlijk heb je als beste coureur van de grid de grootste kans om in de beste auto te komen. Dat is hoe de Formule 1 werkt. Ik denk dat hij het eerst nog even gaat aankijken en dan zal hij een beslissing gaan nemen over wat hij gaat doen."

Of Verstappen echt bij Red Bull blijft, is zeer onzeker. De Nederlander heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar er bestaan ook exit clausules waardoor hij makkelijker kan vertrekken. Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en volgens zijn zwager Nelson Piquet Jr. is dat ook het geval.