Horrorverhaal voor Horner: "Dit kwam als een schok"

Red Bull Racing doet het al een paar dagen zonder teambaas Christian Horner. Volgens oud-wereldkampioen Nigel Mansell is het niet bepaald nuttig voor het team van Red Bull Racing.

Sinds 2005 waren Red Bull Racing en Christian Horner bijna onafscheidelijk. De Brit begon in 2005 al als teambaas bij de renstal, maar heeft afgelopen week dan toch echt zijn spullen moeten pakken.

'Wat was Red Bull aan het doen?'

"Ik denk dat ik, net als de racefans, niet wist wat Red Bull aan het doen was. Het kwam als een behoorlijke schok en verrassing. Ik was afgelopen weekend bij Red Bull en ik sprak Christian. Er was geen sprake van insinuaties of problemen. Het was een beetje een schok en eigenlijk een beetje horror", zo zegt Mansell bij AceOdds.com.

"Niemand kent echt de feiten en het zou niet professioneel van me zijn om te proberen een mening te geven. Het enige wat ik kan zeggen, is dat het prachtige werk dat Christian Horner 20 jaar lang heeft geleverd, een bewijs is van zijn vaardigheid en zijn toewijding aan de sport. Dat mogen we niet vergeten." Ook voor een racelegende als Nigel Mansell is het onbekend waarom Red Bull Christian Horner heeft ontslagen.

Nieuwe uitdagingen

Mansell ziet dat na het ontslag van Horner nieuwe uitdagingen komen kijken: "Om dit halverwege het seizoen te doen, wat de redenen ook zijn... Het is niet nuttig voor het team. Het team zal hem missen. Er komt een overgangsperiode. Het zal een strijd worden voor Red Bull om zo competitief te zijn als ze in 2025 hadden willen zijn."

"Het is heel moeilijk om commentaar te geven op het reilen en zeilen van een team als je de feiten niet kent. Het enige wat ik wil zeggen is dat het in de autosport al moeilijk genoeg is, zonder dat deze uitdagingen zich voordoen op het moment dat ze er zijn. Elk team zou een enorme uitdaging hebben. Maar let op: wat er ook gebeurt, het wordt interessant, nietwaar?"