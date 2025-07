Woede over Verstappen: "Max is een Belg!"

Max Verstappen is momenteel de grootste Nederlandse raceheld. Hij is de zoon van Jos Verstappen, en de Belgische Sophie Kumpen. Dit zorgt weer voor de bijzondere discussie of Verstappen een Nederlander of een Belg is. Jack Plooij probeert dat duidelijk te maken.

Verstappen rijdt al zijn hele Formule 1-loopbaan onder de Nederlandse vlag. Hij had ook voor België uit kunnen komen, en hij woont al jaren in Monaco, maar hij voelt zich een Nederlander. Hij staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap, en een vijfde wereldtitel lijkt niet mogelijk te zijn in het huidige seizoen.

De uitleg van Plooij

Het feit dat Verstappen onder de Nederlandse vlag rijdt, zorgt nog steeds voor de nodige onenigheid in België. In het SBS6-programma De Oranjezomer deelt Ziggo Sport-verslaggever hoe dit nu precies in elkaar steekt: "Hij heeft een Nederlands paspoort, maar hij heeft in België gewoond, hij is in België opgeleid, hij spreekt Belgisch. Dus ga maar door."

Fout van de Belgische overheid

In België zijn ze daar allesbehalve blij mee, zo legt de Belgische tafelgast Goedele Liekens uit aan Plooij, die aan de bar moest plaatsnemen. De zuiderburen zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de keuze van Verstappen: "Ik ben heel boos op de Belgische overheid, omdat ze hem in België geen licentie wilde geven. Hij was heel goed in karten, en hij wilde voor zijn zestiende een racelicentie in België. In België is het zo van computer says no en in Nederland zijn ze meegaand en meedenkend."

Ickx nog altijd de beste

Plooij reageert glimlachend door te stellen dat de beste coureur voor Nederland heeft gekozen. De beste Belgische Formule 1-coureur blijft statistisch gezien nog altijd Jacky Ickx. De racelegende reed 114 Grands Prix in de koningsklasse en wist acht races te winnen. Thierry Boutsen wist drie keer te winnen, waardoor België dus meer racewinnaars heeft dan Nederland.