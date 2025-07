Red Bull bedankt ontslagen Horner: "Belangrijk onderdeel van onze geschiedenis"

Red Bull-topman Oliver Mintzlaff heeft Christian Horner bedankt voor zijn werk bij Red Bull. Vandaag maakte Red Bull bekend dat ze Horner op straat hebben gezegd. Horner was tot vandaag de langstzittende teambaas in de Formule 1.

Sinds 2005 was Christian Horner de teambaas van Red Bull Racing. Hij moet dus nu afstand doen van zijn rol als CEO en teambaas van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft Laurent Mekies is aangesteld als de nieuwe teambaas.

'Erg bedankt'

Vanuit Red Bull heeft sportdirecteur Oliver Mintzlaff gereageerd op het ontslag van Christian Horner. Mintzlaff reageert dankbaar: "We willen Christian Horner bedanken voor zijn uitzonderlijke werk in de afgelopen twintig jaar", zo legt hij uit in een kort statement.

"Met zijn tomeloze inzet, ervaring, expertise en innovatieve manier van denken speelde hij een doorslaggevende rol bij het neerzetten van Red Bull Racing als een van de succesvolste en aantrekkelijkste teams in de Formule 1. Bedankt voor alles, Christian, en je blijft voor altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van dit team."

Van niets naar de top

Onder leiding van Christian Horner is Red Bull van niets naar de top gekomen. Het team van Red Bull is van niets naar de absolute top gegaan. Het team stond in zijn beginjaren bekend om feestjes in de paddock, maar groeide al snel uit tot een topteam. In 2010 werd het team voor het eerst wereldkampioen. Dit was nog maar het zesde seizoen van het team.

In totaal behaalde Red Bull onder leiding van Christian Horner veertien titels. Zes constructeurstitels en acht coureurstitels, waarvan vier titels van Max Verstappen en vier titels van Sebastian Vettel. Sinds het dominante seizoen van Red Bull in 2023 worden de prestaties van het team alleen maar minder en minder. Vorig seizoen werden ze maar derde in het wereldkampioenschap en momenteel staan ze vierde in het wereldkampioenschap.