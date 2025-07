Briatore deelt opmerkelijk statement na ontslag Horner

Christian Horner werd deze week ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. De Brit werd na twintig jaar trouwe dienst de deur gewezen, en het is nog onduidelijk wat de toekomst gaat brengen. Zijn concurrenten bleven stil na het nieuws, op Flavio Briatore na.

Het team van Red Bull Racing is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal staat slechts vierde in de strijd om de constructeurstitel, en Max Verstappen lijkt kansloos te zijn voor de wereldtitel. Het rommelde in de afgelopen maanden binnen Red Bull, en over Horner gingen er ook veel verhalen rond. Nu hij is ontslagen, zal er waarschijnlijk een geruchtenmolen over zijn toekomst op gang komen.

Horner bedankte in zijn statement opvallend genoeg ook al zijn rivalen. Die tegenstanders bleven echter vrijwel allemaal stil, op zusterteam Racing Bulls na kwamen er vrijwel geen reacties van andere teams en teambazen.

Mooie woorden van Briatore

Alpine-teambaas Flavio Briatore dacht daar echter anders over. De flamboyante Italiaan kan het goed vinden met Horner, en deelde op Instagram dan ook een boodschap gericht aan het adres van Horner. "Twintig jaar aan de top, dat zegt al genoeg. Je was een tegenstander op de baan, maar naast het circuit was je een vriend."

Wilde geruchten

Volgens wilde geruchten zou Horner kunnen overstappen naar Alpine. Deze verhalen gingen rond in de week dat Oliver Oakes zijn ontslag bij Alpine indiende, maar er werden nooit harde bewezen geleverd. Horner werd daarnaast ook in verband gebracht met een overstap naar Ferrari.

Nieuw avontuur

Briatore gaat er in ieder geval vanuit dat Horner een nieuwe job gaat aannemen, zo laat hij doorschemeren in zijn bericht op Instagram: "Christian, je hebt het geweldig gedaan met alles wat je hebt bereikt bij Red Bull, en ik wens je al het beste bij je volgende avontuur. Forza Christian!"