Zwager Verstappen verspreekt zich en verklapt spectaculaire Mercedes-transfer

Gaat Max Verstappen naar Mercedes? Nelson Piquet Jr. heeft zich versproken over de toekomst van de Nederlander. De Braziliaan is de zwager van Max Verstappen, zijn zus is immers Kelly Piquet.

Als Verstappen naar Mercedes gaat, zal hij de teamgenoot van Andrea Kimi Antonelli worden. Volgens de geruchten zo George Russell het veld moeten ruimen. De Brit heeft zijn contract bij Mercedes nog altijd niet verlengd.

Relatie

Max Verstappen heeft een relatie met de zus van Nelson Piquet Jr., namelijk Kelly Piquet. De Braziliaan heeft dus veel inside information als zwager zijnde. Toen het gesprek richting de kansen van Max Verstappen om bij Mercedes te rijden in 2026 ging. Nelson Piquet maakte een fout toen hij zich uitsprak in de podcast Pele Pistas.

"Er zijn dit jaar weekenden waarin dingen gewoon niet goed werken voor Mercedes", zo vertelt Piquet Jr. "Daar kan nu eenmaal niet zoveel aan gedaan worden. Een van hun coureurs is een rookie, die helaas werd geraakt door Isack Hadjar afgelopen weekend. In ieder geval was het niet een goed weekend voor Mercedes. Maar wie weet wat er volgend jaar gaat gebeuren, wanneer Max er rijdt."

Snel rechtgezet

Piquet had zijn fout snel rechtgezet. Hij werd door de presentator geconfronteerd met de verspreking. De Braziliaan zei daarna dat er nog geen contract was ondertekend, maar dat Mercedes een logische keuze is voor Max Verstappen.

Max Verstappen gaat er tenminste niet mee stoppen, aldus Piquet: "Hij zal sowieso racen in de Formule 1 in 2026. Ik denk dat hij in augustus een besluit neemt." Waar Max Verstappen gaat rijden is dus nog onduidelijk, maar Piquet zei het wel heel zelfverzekerd.

Nieuwe teamgenoot

Wie de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen zou worden bij Mercedes, weet Piquet al wel. Andrea Kimi Antonelli zal naast de Nederlander komen te zitten. "Dat wordt dan Kimi Antonelli. Als Max daarheen vertrekt, dan wordt zijn teamgenoot Antonelli."

George Russell denkt echter dat hij een grote kans maakt om volgend seizoen voor Mercedes te rijden. "De kans dat ik volgend jaar niet voor Mercedes rijd, is heel klein", zei de Brit in Silverstone nog.