Mercedes kondigt F1-comeback van Bottas aan

Valtteri Bottas is aangekondigd om voor Mercedes te gaan rijden op Goodwood. Mercedes heeft zijn line-up bevestigd voor het racefestival op Goodwood. Valtteri Bottas klimt achter het stuur van een Mercedes en ook Frederik Vesti rijdt voor Mercedes op Goodwood.

De twee coureurs nemen plaats achter het stuur van een Mercedes W13, de auto uit 2022. Op de zaterdag is Valtteri Bottas te zien in de Mercedes.

Goodwood

De mensen die komen naar Goodwood gaan Formule 1-wagens en coureurs zien die zowel nu actief zijn als voormalige coureurs. Wereldkampioenen als Alain Prost, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Nigel Mansell, Mario Andretti en Jacques Villeneuve komen in actie. Deze kampioenen gaan rijden in oude Formule 1-bolides. Ook huidige coureurs zoals Ollie Bearman en Esteban Ocon zijn aanwezig.

Mark Webber, Jacky Ickx en Riccardo Patrese zijn ook allemaal te zien op Goodwood. Het is een racefestival met een heuvelklim; daar rijden historische auto's. Het wordt gehouden in het Goodwood House. Een landgoed met een eigen circuit, vliegveld, paardenrenbaan en Rolls-Royce-fabriek. Het Festival of Speed, zoals het genoemd wordt, wordt al gehouden sinds 1993.

Hillclimb

De hillclimb van Goodwood is maar liefst 1890 meter lang, negen bochten en 92 meter omhoog. De snelste rondetijd op de hillclimb die is gereden was 39 seconden. Het werd neergezet door oud-Marussia-coureur Max Chilton. Hij deed dit in een McMurtey Spéirling. In een Formule 1-auto was Nick Heidfeld de snelste; dit deed hij in 1999. Hij deed dit in een McLaren MP4/13 met een tijd van 41 seconden.

Valtteri Bottas mag dit dus gaan proberen in de Mercedes W13. Ook Frederik Vesti mag dit gaan proberen. Hij doet dit in dezelfde auto. Bottas heeft niet in de W13 gezeten. In 2023 reed hij voor Alfa Romeo en had hij al afscheid genomen van het tweede stoeltje bij Mercedes.