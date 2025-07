Verstappen vertrekt naar Sardinië voor vakantie na hectische week bij Red Bull

Max Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing hebben een zware week achter de rug. Red Bull-teambaas Christian Horner werd ontslagen, en Verstappen zelf blijft het onderwerp van gesprek. Het lijkt erop dat hij even rust neemt, zijn boot en vliegtuig zijn namelijk gespot op het Italiaanse eiland Sardinië.

Verstappens team Red Bull zorgde deze week voor een schokgolf in de Formule 1-wereld. De Oostenrijkse renstal ontsloeg deze week teambaas Christian Horner. Hij was twintig jaar werkzaam bij het team uit Milton Keynes, en hij wordt opgevolgd door Laurent Mekies.

Veel geruchten

Verstappen zelf blijft ook een hoofdrol spelen in de Formule 1-wereld. Veel mensen denken namelijk dat hij na dit seizoen afscheid gaat nemen van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft een tegenvallende eerste seizoenshelft achter de rug, en Verstappen lijkt een vijfde wereldtitel te kunnen vergeten. Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, al wil hij daar zelf niets over kwijt.

Simulatordag

Gisteren was Verstappen in ieder geval aanwezig op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Het ging om een simulatordag, terwijl zijn nieuwe teambaas Laurent Mekies op Silverstone was bij een filmdag van Red Bull. Verstappen vloog daarna terug naar Monaco, maar daar bleef hij niet lang.

Snel naar Sardinië

Zijn nieuwe privéjet werd vanochtend namelijk gespot boven het Italiaanse eiland Sardinië. Het lijkt er sterk op dat hij hier vakantie gaat vieren, want zijn jacht 'Unleash the Lion' is namelijk ook gespot in de wateren rondom het eiland. Het luxueuze jacht verliet deze week de haven van Monaco, en ligt al de hele dag in de haven van Portisco.

Periode van rust

Verstappen vloog vandaag naar Sardinië, en de kans is aannemelijk dat hij daar voet heeft gezet op zijn boot. Hij nam het 33-meterlange schip begin dit jaar in ontvangst, en eerder werd hij hiermee gespot voor de Franse kust. Verstappen kan nu even een paar weekjes bijkomen, want het Formule 1-seizoen ligt een paar weken stil.

Het seizoen gaat op 25 juli verder met de eerste vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps. Eén week later reist het Formule 1-circus af naar de Hungaroring in Hongarije. Verstappen heeft dus genoeg tijd om eventjes bij te komen van de hectische periode.